“La felicidad en la vida está en los pequeños detalles”: mensaje de Sebastián Yatra a damnificados

Sebastián Yatra regresó a Bogotá en medio de un momento de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país. Una de las figuras más reconocidas de la música colombiana habló en exclusiva con Noticias Caracol sobre la necesidad de acompañar a quienes han sufrido por la emergencia y sobre la importancia de mantenerse unidos frente a la adversidad.
Durante la conversación, el artista también reflexionó sobre una idea que ha cobrado especial importancia en su vida: aprender a detenerse, valorar los pequeños momentos y encontrar bienestar en aquello que muchas veces pasa inadvertido. Una mirada que también atraviesa Milagro, su más reciente álbum, y que coincide con un proceso personal de introspección que lo llevó recientemente a Tailandia.
“Todos tenemos ese llamado”
Sebastián Yatra, bienvenido a Noticias Caracol. ¿Cómo fue ese momento de decir: “Yo tengo que unirme ante una sola voz, una sola labor y ante un solo fin común para los más afectados”?
Total, todos tenemos ese llamado cuando pasa algo como lo que pasó acá en el país. Uno tiene ese llamado como colombiano de, no importa dónde estés, llegar lo más rápido que puedas al país y, apenas nos hablaron de esto, fue como: “Vamos de una”.
Y contento porque llevaba tiempo sin cantar en un evento como este en Bogotá. Yo, que mi carrera la construí, la empecé mucho aquí en Bogotá y, obviamente, en el resto del país también, pero estuve viviendo en Bogotá. Entonces me encuentro con muchos de los amigos y amigas con los que no me veía hace tiempo.
Me encanta que estén trabajando todos en equipo, o sea, todos los medios por el mismo fin.
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Yo tengo que aprovechar porque Milagro, tu álbum, me encanta porque habla de amigos, de la familia, de un poco de encontrar lo especial y lo más importante, las cosas simples y pequeñas. Y yo creo que es el momento de pensar así, ¿no te parece?
Sí, yo estoy sintiendo también como un cambio energéticamente y creo que la gente está cansada de pasarla mal y de hacernos daño por tonterías.
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Entonces, cuando nos damos cuenta de que la felicidad en la vida está en los pequeños detalles y no en esos grandecitos que uno busca, que los milagros están tanto en cada cosa, es donde empezamos como a bajar las revoluciones y parar de querer tantas cosas, sino empezar a ser ese propio, como tu propio núcleo.
Es empezar a reconocer el amor de Dios en ti, porque es que está dentro de uno. Y para mí, nada, yo ando en un camino y en una búsqueda muy bonita.
Acabo de estar en Tailandia como dos meses, en un retiro de oscuridad muy interesante. Vos estás solo en la oscuridad, pero no ves absolutamente nada de luz y fueron como tres días. Vamos a ver la próxima vez cuántos días hago. Pero es pura meditación.
¿Es necesario ya también para ti hacer ese tipo de espacio?
Claro, porque hay muchos momentos donde, por más de que quieras estar solo, hay tantas cosas pasando y tantos estímulos que uno como que se tiene que forzar a frenar y es muy importante uno poderse escuchar, porque todas las respuestas que estás buscando están dentro de ti.
A veces uno no se percata o no se da cuenta de eso, pero si uno hace ejercicio de introspección, todo está acá.
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Y respirar. Es tan importante como respirar.
¿Sabes qué es bacano? Cuando uno respira, pero estás observando la respiración y te sientas ahí. Empezás como a entrar a unos lugares como de paz que yo creo que todos necesitamos en momentos como estos.
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Hay una canción que me acuerdo que me tramó en tu show aquí en el Movistar Arena, “Cucarachero”, que también hace parte de estos momentos en medios y un poco tristes, de escuchar canciones felices que nos alegran y esa canción quedó aquí en mi corazón.
Me encanta que te guste. Ahorita voy a entrar a hacer música otra vez. Ya me voy esta noche a empezar a trabajar en mi próximo álbum y obviamente pensando mucho, mucho en mi país.
Acá en mis oraciones siempre, y en las de todas las personas que están siendo afectadas por el terremoto.
Esto es un proceso, pero lo importante es irnos acompañando en tu comunidad a las personas que están afectadas, acompañarlas no solamente en reconstruir su casa, sino también reconstruir todo lo que se rompe de alguna manera u otra acá.
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No paremos de ayudar.