Reykon reveló detalles de la complicada cirugía a la que se sometió: "Qué susto"

El pasado 20 de agosto el cantante colombiano Reykon preocupó a sus seguidores en redes sociales al publicar unas fotos y videos desde el hospital. Tras algunos días de recuperación, el famosos regresó a su perfil para dar una actualización de lo que le ocurrió y el procedimiento al que tuvo que someterse recientemente.



¿Qué cirugía le hicieron a Reykon?

Con un nuevo video, ahora desde su casa, Andrés Felipe Robledo Londoño reveló a sus fanáticos que tuvo que someterse a una "cirugía de columna", un procedimiento complicado del que, por fortuna, se está recuperando favorablemente. "Gracias a mi Dios, salió muy bien, aquí nuevamente de pie, contándoles lo que pasó, listo pa’ trabajar", señaló.

El artista reconoció que cuando los médicos le comunicaron que debían realizarle este procedimiento, sintió temor. "No voy a negar que qué hijueputa susto me dio, o sea, uno dice cirugía de columna y usted sabe qué se le viene a la mente" y, aunque no reveló más detalles sobre el motivo por el que debió pasar por el quirófano, agradeció a todos aquellos que se manifestaron preocupados por su salud y le enviaron sus mejores deseos de recuperación.

'Ulala', el nuevo lanzamiento de Reykon

Esta situación de salud afectó a Reykon en un momento clave de su carrera, justo después de anunciar su primer concierto en solitario en el Movistar Arena de Bogotá, anuncio que lo llevó a lograr dos sold out en el recinto. Sin embargo, el artista ha recalcado que se sigue preparando para el show y en medio de su recuperación también presentó su nuevo sencillo llama 'Ulala'.



El público ya conocía parte de la canción, pues su audio en plataformas como TikTok e Instagram se hizo viral superando los 7.000 usos. Con 'Ulala' Reykon mezcla el reggaetón que marcó sus primeros años de carrera con sonidos urbanos modernos y anticipa un éxito similar al de sus otros recientes lanzamientos 'Tal para cual' y 'La culpa', siendo esta última la canción con la que el cantante debutó en el Billboard Colombia Hot 100.



¿Cuándo es el primer concierto de Reykon en el Movistar Arena?

La cita oficial para este esperado encuentro son los días 6 y 7 de noviembre. El Movistar Arena, reconocido como uno de los escenarios más importantes y prestigiosos de Colombia, será el epicentro de una noche que promete ser histórica para la música urbana nacional. Este anuncio llega tras una larga espera y responde a la insistencia de los fanáticos, quienes llevaban tiempo preguntándose cuándo llegaría el momento en que Reykon asumiera un reto de esta magnitud en la capital.



Tras un exitosa venta de boletería para la primera fecha, el equipo del artista anunció con emoción una segunda fecha también en el Movistar Arena. El propio artista ha manifestado que este evento es un regalo para quienes lo han acompañado: “Este concierto nace de la gente. Durante mucho tiempo me preguntaron cuándo llegaría este momento y hoy puedo decir que ya es una realidad”. Se espera una puesta en escena que refleje su identidad propia y la fuerza de un público que ha esperado años para verlo protagonizar un espectáculo de esta dimensión. En definitiva, será una oportunidad para que el 'Líder' demuestre por qué su nombre sigue generando una conversación constante y una expectativa genuina en la industria.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co