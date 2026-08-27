Murió Peter Cullen, hombre que le dio voz a Optimus Prime en 'Transformers'

Hay tristeza entre los fanáticos del universo de 'Transformers' luego de que se confirmara la muerte del actor de doblaje canadiense Peter Cullen, conocido por dar vida al heroico Optimus Prime en las películas, series y videojuegos de la franquicia. El hombre tenía 85 años y falleció el miércoles en su casa de Los Ángeles, según confirmó este jueves su agente, Kevin Motley, a la revista The Hollywood Reporter.



¿Qué se sabe sobre la muerte de Peter Cullen?

El intérprete estuvo rodeado de sus seres queridos, indicó por su parte la familia en un comunicado en el que evitaron revelar las causas de su fallecimiento. “Estuvo rodeado de su amorosa familia y en el corazón de sus muchos amigos y seguidores de todo el mundo”, escribieron.

En la publicación, la familia de Cullen también hizo una petición especial a todos los seguidores del actor de doblaje. "Honren su legado sirviendo a sus comunidades y guiando a otros con compasión, integridad y lealtad, y recuerden siempre: ‘sé lo suficientemente fuerte para ser gentil’", concluyeron.



¿Quién era Peter Cullen?

Nacido en Montreal (Canadá), su papel más distintivo fue el de Optimus Prime en varias series, películas y videojuegos de ‘Transformers’. Cullen fue el primero en prestar su voz en inglés al líder de los Autobots en la serie de animación que se desarrolló de 1984 a 1987.

Uno de sus momentos cumbre con el personaje fue precisamente la muerte de Optimus Prime tras un duelo con el titánico Megatron en la película de 1986, situación que provocó tal revuelo entre los seguidores de la franquicia que llevó a los productores a traer de vuelta al personaje y a Cullen para la cinta de 1987 ‘Transformers: El regreso de Optimus Prime’.



Dos décadas después volvió a prestar voz a su personaje cuando en 2007 el director Michael Bay resucitó la franquicia para la gran pantalla. Cullen reveló en algunas entrevistas que se inspiró en su hermano Larry, capitán retirado del Cuerpo de Marines, para la interpretación vocal de Optimus Prime. “Audicioné como todos los demás. Me dijeron que era un héroe y que era un camión”, dijo Cullen a The Hollywood Reporter en 2014.



Más allá de Optimus Prime, el rol que le dio la fama, su voz encarnó a personajes como Igor, el burro lánguido de Winnie de Pooh, o al malvado KARR en la serie de televisión estadounidense de la década de 1980 ‘El coche fantástico’. Otros de sus trabajos en series animadas se hicieron en producciones como Scooby-Doo, Los Pitufos, Dragones y mazmorras o Spider-Man.

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Peter Cullen tuvo cuatro hijos llamados Angus, Claire, Pilar y Clay, siendo este último uno que siguió sus pasos en el cine, pero como coordinador de especialistas cinematográficos. El último trabajo del hombre de 85 años fue el personaje Thaedus en la serie animada 'Invencible' de Prime Video.

*con información de EFE

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co