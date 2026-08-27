Rubén Rada, compositor de la canción 'Yo quiero' del ICBF, murió a los 83 años

El popular músico y compositor uruguayo Rubén Rada murió el miércoles 26 de agosto a los 83 años a causa de una neumonía, anunció la familia del artista que fusionó el candombe con el rock y el jazz. En Colombia, el artista era reconocido por ser el hombre detrás de la reconocida canción 'Yo quiero' , popularizada por ser el tema de un comercial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer en su perfil oficial de Instagram a través de un comunicado. "Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 horas (18:30 GMT) se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones", escribieron.

La historia de 'Yo quiero', canción del ICBF

Pocos sabían que el compositor uruguayo estaba detrás de un tema musical que marcó a toda una generación de colombianos, la canción 'Yo quiero' del ICBF que, además, se presentaba en un comercial animado durante los años 2000 en la televisión nacional como parte de la estrategia de comunicación de la institución.



La canción hace parte del álbum llamado 'Sueño de Niños' de Rubén Rada, lanzado en 2001, en el que el compositor abordaba y abogaba desde la música por los derechos de los niños y las niñas. “Yo quiero que a mí me quieran, yo quiero tener un nombre, yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer…”, reza la conocida canción.



¿Quién era Rubén Rada?

Nacido en 1943 en el Barrio Sur, cuna del candombe en Montevideo, Omar Ruben Rada Silva, con diez años, dio sus primeros pasos en la música como cantante en una comparsa, rama artística a la que dedicó su vida. Con más de seis décadas sobre los escenarios, el músico fue autor de una profusa discografía que supera los treinta álbumes.



El versátil percusionista, cantante, compositor y actor inició como músico profesional con el grupo El Kinto y luego como solista bajo el pseudónimo de El "Negro Rada" traspasó la industria de la música para convertirse en un ícono de la cultura del Río de la Plata y referente de la comunidad afro de su país. Lanzó más de 40 discos y en 2011 recibió un Premio Grammy a la Excelencia Musical.

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Rada redefinió la música local como integrante de Tótem, la banda emblemática en la historia de la música uruguaya que fusionaba elementos del rock and roll, música latina y candombe. 'Loco de amor', grabada junto al grupo español Ketama en 1998 y 'Muriendo de Plena', en el 2000, fueron sus mayores éxitos en el mercado de la música latina. En 2025 lanzó su último álbum de estudio.

De origen humilde, se preciaba de su larga trayectoria que empezó en bares y barcos "por todo el mundo", según contó en una entrevista con la AFP en 2011. También he "cantado, mal, en inglés, mal en portugués, con muchos músicos, creado fusiones... he hecho de todo".

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Su muerte provocó una catarata de mensajes de despedida en redes sociales. "Hoy se nos fue el gran caudillo del amor y la música" (...) ¡Dios, cómo lo voy a extrañar!", publicó el músico argentino Fito Páez en Instagram. El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, celebró la vida de "un genio" y decretó duelo oficial el jueves, cuando los restos del artista serán velados en el Palacio Legislativo, en Montevideo.

Pero el homenaje del público comenzó el mismo miércoles, con las cerca de mil personas que se reunieron espontáneamente a tocar el tambor y celebrar su legado en una calle del Barrio Sur, epicentro de la cultura del candombe en Montevideo.

*con información de AFP y EFE

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co