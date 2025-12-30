Marlon Gutiérrez

Comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Se especializa en periodismo musical, con enfoque en las industrias culturales y los fenómenos musicales contemporáneos. Ha cubierto eventos como los Premios Ícono, los Premios Billboard de la Música Latina y la Billboard Latin Music Week en Miami. Ha entrevistado a artistas como Feid, Ozuna, Beéle, Eladio Carrión, Manuel Turizo, Blessd, Danny Ocean, Grupo Firme y St. Vincent. Actualmente es periodista de entretenimiento en Noticias Caracol.