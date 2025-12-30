Marlon Gutiérrez

En vivo
Comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Se especializa en periodismo musical, con enfoque en las industrias culturales y los fenómenos musicales contemporáneos. Ha cubierto eventos como los Premios Ícono, los Premios Billboard de la Música Latina y la Billboard Latin Music Week en Miami. Ha entrevistado a artistas como Feid, Ozuna, Beéle, Eladio Carrión, Manuel Turizo, Blessd, Danny Ocean, Grupo Firme y St. Vincent. Actualmente es periodista de entretenimiento en Noticias Caracol.

monteriacordoba.jpg
COLOMBIA

Arroz con pollo terminó intoxicando a más de cien personas en Montelíbano, Córdoba

Un particular donó 160 comidas para que la comunidad celebrara el día de Navidad.

empleos2019.jpg
ECONOMÍA

¿Está pensando cambiar de trabajo? Vea por qué empresas rechazan a candidatos

Un 10% de las compañías de Colombia lanzará ofertas laborales en los primeros tres meses de 2019. Sin embargo, se quejan por no encontrar perfiles adecuados.

coreas_0.jpg
MUNDO

Las dos Coreas dan otro paso para acercarse al sellar su reconexión ferroviaria

La ceremonia simbólica es por ahora la inauguración del proyecto, que aspira a volver a comunicar el norte y el sur con líneas de tren y carreteras.

261218ninocaldas.jpg
COLOMBIA

Hallan muerto a Hans Slaider Tafur, niño desaparecido en Caldas

Al parecer, resbaló por un precipicio en el corregimiento de San Diego, en Samaná, y se golpeó en la cabeza.

indigestion_0.jpg
SALUD

Consejos para aliviar la indigestión causada por los excesos de fin de año

El consumo de alimentos cárnicos, lácteos, grasas, azucares y harinas incrementan las molestias. Las plantas son el mejor aliado para la buena digestión.

fenomenodeleninio_0.jpg
COLOMBIA

Alerta en 500 municipios por sequía ante llegada del fenómeno de El Niño

Gran parte del Caribe y de los Llanos Orientales están en riesgo de sufrir incendios forestales. Temperaturas han llegado hasta los 38 grados, según el Ideam.

261218silvestre_instagram.jpg
ENTRETENIMIENTO

¿Silvestre Dangond soltero? Foto navideña aclaró dudas

El artista envió un mensaje desde Miami e invitó a sus seguidores a que “pidan salud que es lo único que hace falta en abundancia”.

261218emilyratajowski_instagram.jpg
ENTRETENIMIENTO

Cartagena, el paraíso que eligió Emily Ratajkowski para pasar Navidad

La modelo disfrutó junto a su familia de las playas y los paisajes de La Heroica y descrestó en redes sociales con su escultural cuerpo.

caidarroyo_0.jpg
#LOMÁSTRINADO

Este papá no se salva ni de las burlas de su hija tras inesperada caída al cruzar un arroyo

La grabación con el inesperado final fue compartida en Facebook, que ya cuenta con miles de reproducciones.

guatemalaninos_0.jpg
MUNDO

EE. UU. cambiará el trato que da a niños migrantes tras muerte de dos guatemaltecos

Anunció que llevará a cabo controles médicos a los menores de 10 años bajo su custodia. Aún no ha esclarecido las causas del deceso de Felipe Alonzo Gómez.

