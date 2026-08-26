Alexa Torrex (Yo Me Llamo) confiesa que le gustan las mujeres y habla de beso con Beba (Desafío XX)

¿Del odio al amor hay solo un paso? Alexa Torrex y Beba se hicieron conocidas en diferentes formatos de realities del país, marcados por una enemistad fuerte entre las dos; sin embargo, cuando el panorama de competencia dejó de marcar sus interacciones, las creadoras de contenido sorprendieron a sus respectivos públicos al revelar que lograron construir una amistad. Ahora, una nueva revelación por parte de la también cantante dio a conocer que podría haber más que una amistad entre las dos.



¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Beba de la Cruz?

Este nuevo rumor de las redes sociales surgió tras una entrevista que concedió en un podcast la creadora de contenido y cantante Alexa Torrex, recordada por su participación en la pasada temporada de Yo Me Llamo como imitadora de Fariana y por enfrentarse a Amparo Grisales en su paso por la competencia. En medio de la conversación, la artista reveló que desde que es adolescente siente atracción por las mujeres, pero nunca ha tenido ninguna relación amorosa con ninguna.

“Desde que tengo dieciséis años me han parecido lindas las mujeres, solamente que nunca he tenido una relación formal con ninguna”, indicó Torrex ante las preguntas sobre el tema. La confesión llegó después de que la famosa terminada su relación con Jhorman Toloza, con quien estaba comprometida y a quien denunció por destruir su casa, pero no se quedó ahí, también decidió revelar que Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, es una de las mujeres por las que se siente atraída.

Alexa Torrex aclaró que "siempre me han atraído las mujeres como Beba, por ejemplo", declaraciones que desataron más preguntas a la creadora de contenido sobre su relación con su colega. En ese momento, a la famosa le preguntaron por un episodio del reality en el que participaron juntas y el día que ambas protagonizaron un beso aparentemente "apasionado".



A la exparticipante de Yo Me Llamo le preguntaron si ese beso había sido real para ella y sus palabras sorprendieron aún más. "Pues ella me buscó el beso y yo se lo di. Desde ahí siento que hay como una química, una conexión", confesó causando revuelo. Sin embargo, la famosa agregó que entre ellas no ha pasado nada más porque Beba de la Cruz tiene una relación formal con su esposo.



De hecho, la influencer señaló que, a su parecer, la mala actitud que en un principio tuvo Beba hacia ella era solo una muestra de que la atracción es mutua. "Evidentemente ella tiene su pareja y no acepta la realidad, que yo también le gusto. Ella, a través de su mala cara y cómo contesta demuestra lo que siempre he pensado, que está enamorada de mí".

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La reacción de Beba

Valerie de la Cruz, recordada por ser una de las expulsadas del Desafío XX, no ha reaccionado directamente a las palabras de Alexa Torrex sobre ella, pero algunas de sus más recientes publicaciones en redes para algunos usuarios tienen indirectas para ella. A través de Instagram y X, la exdesafiante hizo una serie de declaraciones que podrían estar relacionadas y demostrarían que no fueron de su agrado las palabras de su colega.

"Levantarme yo hoy para ver semejante burrada de la otra... Yo creo que eso ya debe ser un problema crónico", escribió la influencer en su perfil de X, antes Twitter. Luego, en Instagram publicó una selfie en la que se llevaba la mano en la cabeza y escribió: "A mi no me gusta estar metida en shows, pero ya hay un límite".

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co