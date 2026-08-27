Esto pasará con Dollywood, parque de atracciones de Dolly Parton, tras fallecimiento de la cantante

La muerte de la legendaria artista country Dolly Parton ha causado gran revuelo entre sus seguidores, muchos de ellos que en estos días decidieron ir a visitar Dollywood, el parque de diversiones temático de la cantante para rendirle homenaje. Ante la conmoción por su partida, muchos se preguntan qué pasará con el lugar y si seguirá funcionando con normalidad.

Ante el aumento de visitantes afligidos por el fallecimiento de Parton, el presidente del parque de diversiones reveló en un comunicado que las puertas estarán abiertas para recibir todo el amor de los fanáticos de la cantante. Además, también dio a conocer el deseo de Dolly para este espacio cuando ella ya no estuviera presente.



¿Qué pasará con el parque temático de Dolly Parton?

El presidente de Dollywood Parks & Resorts, Eugene Naughton, expreso en un video oficial en las redes sociales del parque de diversiones el dolor que enfrenta todo el equipo tras la muerte de la cantante a los 80 años. "Este es un día muy duro para todos nosotros aquí en Dollywood Parks & Resorts. Hemos estado lidiando con la noticia del fallecimiento de nuestra Soñadora en Jefe y quiero hablarles directamente para asegurarme de que sepan que ella está viva y bien aquí", aseguró.

Sobre el futuro del parque y su funcionamiento sin la presencia de Dolly Parton, el hombre señaló que "la mantendremos viva aquí" y señaló que "Dollywod estará abierto como Dolly quería, siempre recordando a todos con su característico brillo: ‘el espectáculo debe continuar’".



Naughton reflexionó sobre el gran dolor que causa la partida de Parton y, por ende, invitó a todos sus fanáticos a mantener vivo su legado y mensaje de vida, así como ellos lo harán en este lugar. “Así que les pido a todos que lo recuerden y que honren la forma en que ella trataría a los demás. Sean amables, no tengan miedo de amar intensamente, no tengan miedo de soñar en grande, no tengan miedo de preocuparse más por los demás. Eso es exactamente lo que vamos a hacer, eso es exactamente lo que ella querría que hiciéramos”.

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Dollywood abrió sus puertas en 1986, cuando la cantante Dolly Parton llegó a ser copropietaria del lugar que llevaba abierto varios años y lo remodeló por completo con atracciones y espacios inspirados en su música. En 2025, cuando se celebraron los 40 años del lugar, la misma Dolly reconoció haber estado nerviosa el día de la inauguración. "Solo esperaba que la gente realmente quisiera venir a visitar un parque temático con mi nombre ... la gente vino a apoyarnos ese primer día y estoy muy orgullosa de ver que Dollywood ha seguido creciendo a lo largo de los años para convertirse en un lugar de diversión y unión para todos los que han venido a visitarnos".

El parque empezó con tan solo un paseo en tren de cinco millas, pero actualmente se extiende por 165 acres (0.6 kilómetros cuadrados), cuenta con un parque acuático de 35 acres, dos hoteles estilo resort y más de 50 atracciones, incluyendo el icónico espectáculo Dolly Parton Stampede y la nueva montaña rusa anfibia NightFlight Expedition.

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Tras la muerte de Dolly Parton en el parque se instaló un monumento temporal ara que los visitantes dejen flores y notas para la cantante. Sin embargo, el lugar también ha revelado que planean instalar un monumento permanente de la artista en el parque para rendirle homenaje definitivo. “Nos llevará un tiempo decidir qué haremos, pero ella siempre hablaba abiertamente de su fe, ¿verdad?Así que crear un lugar de reflexión permanente tiene sentido, y la capilla encaja perfectamente en ese contexto, porque su fe era muy importante para ella. Vamos a añadir una cascada en el Valle de los Artesanos, que tendrá forma de arco y se curvará hacia la capilla”, dijo Naughton y agregó que se colocará una guitarra esculpida en el fondo del arroyo cercano, junto con vidrieras.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co