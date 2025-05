La historia de cómo empezó la rivalidad de Green Day hacia Blink-182, según Mark Hoppus

El músico estadounidense Mark Hoppus, conocido por ser el bajista de la banda de rock Blink-182, dio detalles de la rivalidad entre su agrupación y Green Day. Esta última se presentará el 24 de agosto en Colombia. Hoppus publicó recientemente su nuevo libro de memorias, titulado "Fahrenheit-182". En el texto explora su impacto en la cultura pop, sus encuentros con muchos de sus contemporáneos y su lucha contra el cáncer.

La banda de Hoppus y Green Day realizaron juntos la gira "Pop Disaster Tour", entre abril y junio de 2002. Durante esa gira conjunta se unieron las dos generaciones de bandas de pop-punk. Sin embargo, la colaboración que trataba de unir ambos universos se torno tenso. El bajista habló para NME y dio detalles de la historia que consolidó la rivalidad de Green Day hacia Blink-182. "Era un gran fan, y luego estuvimos de gira con ellos, pero fue extraño que Green Day estuviera en decadencia y Blink estuviera en ascenso. Nos anunciaron como co-cabezas de cartel, pero Blink cerraba todas las noches, y esa fue una sensación extraña para nosotros. Ser cabezas de cartel por encima de tus ídolos es un poco extraño".



¿Qué pasó entre Green Day y Blink-182?

Durante la gira, Green Day se presentó con Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, como miembros oficiales de la banda, con apariciones de Jason White, Kurt Lohmiller y Marco Villanova. Blink-182 estuvo en los escenarios con Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker.

En ese momento, Blink-182 tenía un canción líder en los listados "Take Off Your Pants And Jacket". Mientras que Green Day venía de lanzar su álbum "Warning" (2000), que no había tenido un buen desempeño comercial. "Fuimos la primera banda de punk en tener un número uno, Green Day estaba en decadencia por un tiempo", dijo Hoppus. El bajista explicó que la relación fue de cordialidad fuera del escenario. "Se portaron genial con nosotros todo el tiempo. Mi esposa y la esposa de Billie (Joe Armstrong) eran muy buenas amigas. Billie fue súper amable con nosotros. Luego, cuando llegó el momento de subir al escenario… Es como los atletas: podíamos estar en equipos diferentes, pero cuando salimos al campo, intentamos darte una paliza".

Hoppus aseguró que él y su banda no iba con la intención de mostrarse superiores a Green Day, pero que ellos si lo demostraron. "Nos dejaron boquiabiertos las primeras noches y nosotros dijimos: '¡Mierda! Tenemos que mejorar'". La rivalidad entre ambas se desarrollaba cada noche, cuando cada agrupación se subía y bajaba de los escenarios. "Fue una batalla constante sobre quién podía dar el mejor espectáculo y quién podía conquistar a la gente. Sin duda, eso nos convirtió en una mejor banda", valoró el bajista.

El músico de Blink cree que esa rivalidad incluso impulsó el trabajo de Green Day: "Los inspiré tanto que dijeron: 'Tenemos que arrasar con Blink-182 con un álbum genial llamado 'American Idiot''. Ese álbum de Green Day, lanzado en 2004, le dio un nuevo aire a la banda. Al año siguiente de su publicación ganaron un premio Grammy al Mejor Álbum de Rock y fue nominado en otras seis categorías, incluyendo Álbum del Año. La gira "Pop Disaster Tour" recaudó casi 20 millones de dólares en 45 espectáculos.

Blink-182 estuvo recientemente en el Festival Estéreo Picnic de Bogotá. La banda reunió a más de 100 mil personas en el Parque Simón Bolívar el 24 de marzo de 2024 como una de las bandas de cierre. Por su lado, Green Day se presentará en Bogotá el próximo 24 de agosto en Vive Claro, nuevo escenario construido en la capital del país. Con este show se marcará la apertura oficial del 'venue'.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL