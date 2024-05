La pelea que Omar Geles y Diomedes Díaz tuvieron sobre el escenario: "Era mi ídolo"

La muerte de Omar Geles en las últimas horas tiene muy afectados a los fanáticos del vallenato y a todos sus colegas. En medio del dolor, muchos recuerdan las anécdotas que el compositor vivió con otros artistas, entre ellos, con Diomedes Díaz.

El pasado 14 de mayo de 2024, cuando la mamá de Diomedes Díaz falleció, Omar Geles la despidió y recordó que su carrera musical nació inspirada en el talento del Cacique de la Junta, un artista al que Geles admiraba profundamente.

A pesar de la admiración que los dos artistas construyeron a lo largo de sus respectivas carreras, pues Omar Geles le escribió a Diomedes Díaz canciones como 'La falla fue tuya', 'Oye bonita' y 'Cuatro rosas', un día tuvieron una fuerte pelea sobre el escenario que todavía es recordada por los artistas vallenatos.

El día que Diomedes Díaz y Omar Geles pelearon en público

Todo ocurrió en el año 2005, cuando El Cacique de la Junta llegó a Valledupar, cuna del vallenato, para ofrecer un concierto especial a su fanaticada en la Plaza Alfonso López. Diomedes Díaz invitó a Omar Geles a subir al escenario para que juntos interpretaran 'No puedo vivir sin ti', canción de autoría del cantante que falleció el 21 de mayo.

El mismo Omar Geles narró en 2023, en su cuenta oficial de TikTok, lo que sucedió ese día. Según recordó Geles, en ese momento el empezó a tocar el acordeón y cantar la canción que le pidió El Cacique, pero "el hombre se puso celoso y me comenzó a decir: ‘Toque el acordeón, toque el acordeón, ya está bueno'".

Las palabras de Diomedes Díaz indignaron a Omar Geles, quien no se calló y le expresó al Cacique que "usted me mandó a cantar y no me calle ahora”; sin embargo, el compositor se bajó del escenario bastante molesto con su colega. Por su parte, Diomedes Díaz terminó la pelea diciendo que "acá el que tiene que cantar soy yo, ojo a la lengua vallenata que es jodida".

Omar Geles contó en 2023 en sus redes sociales que "me bajé bravo de la tarima, me bajé bravo con él", pero con el tiempo aseguró que "yo tenía pena, porque yo me bajé y lo dejé ahí y no seguí tocando como si lo hubiera despreciado y ese era mi ídolo".

Ahora, tras la muerte de Omar Geles el 21 de mayo de 2024, se ha conocido que los restos del compositor vallenato serán sepultados en la mañana del jueves 23 de mayo en los Jardines del Ecce Homo, muy cerca a la tumba en la que descansa el cuerpo de Diomedes Díaz.

