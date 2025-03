La vida de Karen tras salir del Desafío XX: ¿Renzo fue el motivo de su separación?

La vida de Karen Candia cambió radicalmente con su paso por el Desafío XX. Aunque era una de las favoritas de la competencia, no logró ganar el reality, pero sí se robó el corazón de los televidentes. En diálogo con Lo Más Viral, la deportista contó detalles de sus relaciones y su vida actual.

¿Por qué se divorció Karen del Desafío?

Antes del Desafío XX, Karen estaba en Francia viviendo con su esposo. Aunque cuando salió de la competencia su pareja la recibió en su pueblo natal, en Colombia, muchos se sorprendieron al ver que la joven no retomó su vida en el exterior.

"Con mi esposo duré 4 años, casi 5. Él es un hombre increíble, un poco sobreprotector, pero cuando tú eres alma libre, obviamente segura de tu noviazgo, de tu proceso... cuando no te dejan ser, es imposible estar allí. Él quería cohibir muchas cosas", comentó la también modelo.

En entrevistas previas había confesado que conoció a este europeo por una aplicación de citas y después se enamoró.

Aunque fue a París para intentar reconstruir su relación, ya no se sentía bien, por lo cual puso punto final a su matrimonio. Admite que Alex, su esposo, no lo tomó de la misma manera, diciendo que él no quiere terminar y mucho menos el divorcio.

"Hace 4 meses ya no estoy con él", detalló.

La exparticipante de El Desafío XX rompió el silencio. - Foto: Lo Más Viral (Noticias Caracol en vivo)

La vida de Karen tras el divorcio

Karen, exparticipante del Desafío XX, se siente tranquila porque le dio cierre a este capítulo de su vida. "Busqué un apartamento en Bogotá, las cosas se están dando, mis amigos me apoyan, ahora estamos creando un proyecto de fitness", comentó.

Frente a Renzo, dijo que no pasó nada mientras él estuvo con Anamar, y las cosas simplemente fluyeron después; sin embargo, hace un par de meses no son cercanos en ese aspecto.

"Nunca me entrometí en nada, nunca me metí en una relación, que quizás no era una relación. De mi parte, estoy tranquila, no dañé nada", recalcó.

En cuanto al Desafío, recomendó a los interesados en participar en la nueva temporada que sean muy resilientes, puesto que, aunque se esté en el mejor momento físico, se necesita fuerza mental.

