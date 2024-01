La Voz Kids: ¿por qué Greeicy deseó devolver el tiempo en pleno programa?

En la noche de estreno de la nueva temporada de La Voz Kids, de Caracol Televisión, varios niños descrestaron a la audiencia y a los entrenadores Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek, pero una pequeña de 6 años no solo les despertó su admiración, también se les robó el corazón.



María Elissa asistió al programa La Voz Kids acompañada de su familia. En medio de una entrevista con el presentador Iván Lalinde, la menor manifestó su amor por las mariposas monarcas, tanto así que su vestido lila estaba lleno de estos delicados animales y llevó una exposición para abordar el porqué está en peligro de extinción.

“A mí me encantan las mariposas porque antes de llegar a ser algo hermoso pasan por diferentes etapas como yo que soy como una oruguita que aquí en La Voz Kids me convierto en una crisálida que se prepara para abrir sus alas y volar tan alto como mi sueño de ser una gran cantante, por eso, siempre que veo una mariposa le cuento mi sueño y me quedo mirando cómo ella con sus alas me dice que ‘nunca deje de soñar’”, relató la pequeña María Elissa.

La niña cantó ‘¿Y si hacemos un muñeco?’ de la película de Disney ‘Frozen’, pero ninguno de los entrenadores se giró. Pese a esto, María Elissa se robó la admiración y cariño de Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek.

Mientras entregaban su retroalimentación a la menor, la intérprete de ‘Amantes’ se acercó a ella en el diamante de La Voz Kids para apreciar su vestido. En aquel momento la niña no titubeó para decirle: “Siento que tú eres una mariposa y que cuando cantas y bailas tú vuelas tan alto. Y eres de las más bonitas porque siento que eres de las mariposas que más me gustan: las mariposas monarcas azules”.

A Greeicy le enternecieron las palabras de la niña y manifestó con pesar: “¿Y sabes que quiero devolver el tiempo para haberme volteado en esa silla?”.

Todos los entrenadores de La Voz Kids procedieron a tomarse una selfie con María Elissa y luego, cuando se fue, Greeicy, con gran arrepentimiento, le dijo al público: “Ella venía por mí” y se "golpeó" la cabeza con la mano, gesto que le causó gracia a la audiencia.