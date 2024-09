Las redes sociales, el lugar donde La Gorda Fabiola pudo mostrar a su yo más auténtico

LaGorda Fabiola vivió el paso de la televisión a la era digital, compartiendo con sus millones de seguidores momentos de su vida cotidiana, su transformación física y su familia. Su contenido, al igual que su personalidad, siempre enalteció su verdadero ser.

¿Cuántos seguidores tenía La Gorda Fabiola?

Auténtica y alegre, así siempre se mostró La Gorda Fabiola ante sus 1.2 millones de seguidores en Instagram, donde casi a diario compartía momentos especiales con su familia y compañeros.

El humor era parte clave de su contenido, el cual también estaba permeado por viajes, experiencias en familia y mucho humor. La humorista también creó una comunidad de amante a la cocina donde compartía deliciosas recetas.

Así como en la vida real, La Gorda Fabiola se encargaba de responderle a cada uno de sus seguidores, quien ahora extrañarán su presencia en la web.

¿De qué murió La Gorda Fabiola?

Durante una entrevista con Noticias Caracol en vivo , Julián Madrid, más conocido como Piroberta, reveló que la humorista estaba hospitalizada desde el lunes 16 de septiembre. "Ayer llamé a la Gordita para felicitarla por su cumpleaños y me contestó Polilla. Me dijo que estaba en la clínica y que desde el lunes estaba allí. Mencionó que estaba sedada y que en ese momento estaba más inconsciente que consciente. También me comentó que le estaban aplicando morfina porque el dolor era muy intenso".

La noticia de la muerte de La Gorda Fabiola hoy fue confirmada por sus colegas y amigos de Día a Día. Los presentadores del programa -Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Carlos Calero- no pudieron contener las lágrimas. La Gorda Fabiola murió a los 61 años, dejando un legado imborrable en la televisión colombiana y, especialmente, en su casa por tres décadas: el Canal Caracol.