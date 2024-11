Logina Salah, la primera mujer con vitíligo que competirá por la corona de Miss Universo

Este año, más de 130 hermosas candidatas llegarán a México para ser la sucesora de la corona de Miss Universo, que actualmente porta la nicaragüense Sheynnis Palacios. En los últimos años, este reinado ha ido transformando los estándares de participación, lo que abrió las puertas para que muchas más mujeres se disputen el título.

La edad, el ser madre, estar casada o ser una mujer trans no son impedimento para participar en el certamen de Miss Universo, por lo cual, en las pasadas ediciones, el escenario del concurso de belleza más importante del mundo se ha llenado de nuevas historias y experiencias únicas.

El año pasado la colombiana Camila Avella hizo historia al ser la primera madre en quedar dentro del exigente top 5 de Miss Universo. En 2024, la candidata que representa a Egipto se ha robado la atención, no solo por tener una hija, sino por lucir con orgullo manchas ocasionados por el vitíligo.

Con esta participante, Egipto espera poder obtener su primera clasificación en la historia del concurso.

¿Quién es la candidata con vitíligo en Miss Universo?

La candidata de Egipto en Miss Universo 2024 es Logina Salah, una madre, modelo y maquiladora de 34 años de edad. Además de su belleza e inteligencia, esta reina ha destacado por visibilizar su condición de vitíligo, una enfermedad cutánea que causa la pérdida del pigmento de la piel.

En entrevista con el canal de YouTube Top 50 Women Egypt, Salah confesó que su infancia fue normal hasta que empezó a presentar los primeros signos de lupus, psoriasis y vitíligo. "Mi personalidad cambió de ser una niña amante de la vida a ser tímida e introvertida", comentó.

Viajó a América para convertirse en maquilladora profesional, admitiendo que se vio impulsada a elegir esta carrera porque se sentía avergonzada de su condición cutánea.

Todo cambió el día que se sintió cansada de vivir lo que ella nombra como "una doble vida", por lo cual decidió compartir algunas fotos de su piel al natural, lo cual no solo la llevó a aceptarse a sí misma, sino también a ser más querida por la gente.

Siempre quiso ser modelo, pero no creía que podría lograrlo, no solo por su enfermedad, sino también porque provenía de una pequeña ciudad donde esto no era común. Además, durante sus 20 estuvo bastante ocupada criando a su hija, quien hoy tiene 10 años, por lo cual no fue sino hasta los 31 años que, tras mudarse a Dubai, comenzó a cumplir sus sueños profesionales.

"No habría tenido éxito si no hubiera superado todos los comentarios negativos que escuchaba sobre mí. Se sentía como un sueño lejano, pero este es mi consejo para esta generación: nadie sabe cuánto quieres que eso se haga realidad, tú eres el único que puede hacerlo realidad", expresó.

Traje típico Miss Universo Egipto 2024

Logina Salah también sorprendió a los fanáticos de Miss Universo con su elección de traje típico para la competencia, en el cual evocará a Cleopatra.

"El nombre de mi traje nacional es 'El ascenso de la Tumba' y simboliza el regreso del poderoso legado de liderazgo. Hubo un tiempo hace mucho, cuando las mujeres gobernaban con un poder sin igual. Como guerreras, reinas, madres de naciones, no se inclinan ante ningún hombre. Y no hay entre ellos más emblemáticos que Cleopatra", explicó la reina, quien cree que la huella de este personaje no podrá ser borrada por ningún hombre.

