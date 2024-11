La historia de superación de Michelle Jiménez, miss Universo España: vivió en centro de acogida

Michelle Jiménez, una joven de 21 años, será la encargada de representar a España en el famoso concurso de belleza Miss Universo 2024, el cual se llevará a cabo el 16 de noviembre en México.

>>> Le puede interesar: Italy Mora explica por qué fue expulsada de Miss Universo: ¿culpa de su novio?

En entrevista con el medio Hola!, Michelle Jiménez habló sobre su infancia, la cual recalcó que fue “difícil, pero rica en aprendizajes”. Comentó que ella es la mayor de nueve hermanos, “dos de los cuales compartimos madre. Mi papá es de República Dominicana y mi mamá de Ecuador, pero yo nací en Barcelona. Con 12 años tuve que ir a un centro de acogida”.

La joven representante de España en el concurso enfatizó en que este episodio de su vida “fue un periodo desafiante, pero también me enseñó a ser resiliente y valorar cada momento. Soy la mujer que soy hoy en día, en parte, gracias a ese pasado que he tenido y a la madurez que la vida me dio de manera precipitada. No tuve otra opción. Me fui de casa porque buscaba un futuro mejor y oportunidades para crecer y desarrollarme. Por mi integridad, salud mental y el bienestar mío y de mis hermanos, tomé la decisión y fue lo mejor que hicimos en general para todos”.

Publicidad

Sus grandes apoyos en la actualidad son sus amigos y familia, a quienes considera “pilares fundamentales”.

Decidió postularse a Miss Universo 2024 porque “me inspiraron las historias de otras mujeres que usaron su plataforma para hacer el bien. Sigo el concurso desde que soy niña y a cada ganadora la he admirado por algún motivo”.

Publicidad

Miss España habló sobre relación con sus papás

Tras tener una infancia difícil, “he trabajado en reconstruir esa relación y ahora tenemos una conexión más fuerte. Con mi padre en la distancia, ya que vive en República Dominicana, y con mi madre aquí, ambas en España".

Desea que en un futuro pueda conformar su propia familia, pues “definitivamente es un sueño que tengo y espero hacerlo realidad. Siempre me han encantado los niños y ya solo por mi experiencia con mis hermanos, que en muchas ocasiones me ha tocado ser casi como la madre de ellos, tengo claro que es algo que quiero en un futuro”.

>>> Le recomendamos leer: Italy Mora y el escándalo con Miss Universo 2024: esto se sabe del drama de la exreina