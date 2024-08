¿Lorelei Tarón y Falcao Garcia planean tener más hijos? Esto dijo ella

Lorelei Tarón y Falcao García conforman una de los matrimonios más queridos por los hinchas del fútbol en Colombia y el mundo. Su numerosa familia hace a muchos cuestionarse si tienen planeado traer más hijos al mundo.

En una reciente entrevista en el canal de YouTube de la presentadora Cristina Estupiñán, Sinceramente Cris, la modelo y cantante argentina reveló que no tiene planes de tener más hijos con Falcao, pero no porque no quiera.

¿Por qué Lorelei Tarón y Falcao ya no van a tener más hijos?

Lorelei Tarón expresó en ese diálogo que "disfruto ser mamá y me encanta poder verlos crecer, es un trabajo de todo el tiempo, pero sé que uno está sembrando para futuro". La mujer, que pasó por seis embarazos, pero perdió un bebé, señaló que tener a su quinto hijo fue un momento difícil.

"Después de eso tuve mucho miedo. Después de perder el bebé duramos como un año en el que yo dije: 'no, ya no más'. Con mi esposo dijimos: 'No puedo volver a vivir algo así'". Sin embargo, después de eso llegó su sexto embarazo y señaló que "fue una alegría tan inmensa, pero es verdad lo viví con un poquito de miedo".

Con el nacimiento de Heaven, su quinta hija, Lorelei Tarón y Falcao tomaron la decisión de no tener más hijos. "La última [cesárea] fue poquito ahí de riesgo tenía que cuidarme más de lo normal. No puedo más, porque el último fue de riesgo, yo tenía la pared abdominal muy finita, entonces muy delgada".

Agregó que tras el nacimiento de su hija, "el médico me dijo: 'Mira, Lore, yo te recomiendo que ya no más'. Si fuera por mí, yo tendría más, uno o dos más".

Así es la familia de Falcao y Lorelei Tarón

A lo largo de sus 17 años de matrimonio la pareja ha tenido cinco hijos. Los herederos del colombiano y la argentina son cuatro niñas y un niño.

La mayor de la familia es Dominique, quien nació el 13 de agosto del 2013 y actualmente tiene 10 años. Seguida por Desirée, quien llegó a la vida de la pareja el 17 de febrero del 2015, lo que quiere decir que tiene 9 años.

La tercera fue Annette, nacida el 17 de agosto de 2017, tiene 6 años. Su cuarto hijo, y el único varón, se llama Jedediah Falcao y nació el 18 de septiembre del 2020, por lo que tiene 3 años.

El 24 de junio de 2023, Falcao García y Lorelei Tarón anunciaron el nacimiento de su quinta hija, a quien llamaron Heaven.

