Lorelei Tarón, esposa de Falcao, reveló qué es lo mejor y lo peor de vivir en Bogotá

Radamel Falcao y su familia llegaron a Bogotá luego de que el futbolista fuera contratado por el equipo Millonarios FC. Después sus primeros meses viviendo en la capital colombiana, Lorelei Tarón reveló sus impresiones positivas y negativas sobre la ciudad.

¿Qué opina Lorelei Tarón sobre vivir en Bogotá?

Lorelei Tarón ha sido un gran apoyo para Falcao a lo largo de su carrera deportiva, recordó en una entrevista en el canal de YouTube con Cristina Estupiñán, Sinceramente Cris, sobre los sacrificios y esfuerzos que ha hecho el futbolista en todos estos años.

La mujer argentina destacó en la entrevista que está muy orgullosa de su esposo, con quien tiene cinco hijos. Aseguró que la llegada de 'El Tigre' a Millonarios "es una alegría y solamente estamos agradecidos con Dios por este sueño que se ha cumplido".

Agregó que "estamos súper contentos de estar aquí y ha sido un sueño hecho realidad porque todos saben que Falca es hincha desde pequeño y esto es algo que ya lo veníamos pensando mucho tiempo, pero también teníamos ese anhelo en el corazón de poder venir un día a Colombia".

Lorelei Tarón reveló que una de las cosas más importante para ellos era "mostrar a los niños parte de la cultura, de la gente, del cariño, que conozcan esa parte de su papá" y señaló que sus primeros meses en la capital del país han sido positivos para su adaptación a la ciudad.

"Hay cosas a las que nos tenemos que adaptar que son muy diferentes, como por ejemplo las madrugadas de los colombianos. Es tremendo, hay que llevar a los niños al colegio muy temprano, ¿por qué comienzan tan temprano? Pero al final te adaptas, te acuestas más temprano, en Europa todo comienza a las 10 de la mañana y la vida es larga por la noche", confesó.

Además de los horarios, la cantante argentina también agregó que otra de las cosas que le ha costado es el tráfico. "No es que ahora puedo agarrar el auto y me voy, no, acá tengo que organizar todo antes".

Finalmente, Lorelei Tarón aseguró que ha sido más lo positivo, pues "los niños están felices con los amiguitos, con la familia, con la cercanía a su abuela".

