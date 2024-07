Luis Alfonso habló luego de que mujer intentara robarlo en EE. UU.: "No juzgo a la señora"

Un video de Luis Alfonso en redes sociales generó polémica entre sus seguidores. El cantante, que pasó por el reality A otro nivel de Caracol Televisión, fue víctima de un intento de robo mediante cosquilleoen Estados Unidos, cuando asistió al partido entre Colombia y Brasil de la Copa América USA 2024.

El pasado 2 de julio, el cantante Luis Alfonso fue uno de los miles de colombianos que asistieron al estadio Levi’s de Santa Clara para presenciar el partido de la selección Colombia contra la de Brasil. Afuera del estadio, el artista compartió con decenas de seguidores para grabar un video con su más reciente éxito Chismofilia.

Varios fanáticos rodearon a Luis Alfonso para cantar junto a él su canción, pero, cuando el video fue publicado por el cantante, sus seguidores se percataron de la mano de una mujer sobre el canguro que llevaba el cantante. La persona, que está justo detrás del artista, agarra el bolso e intenta abrirlo.

Luis Alfonso le envió un mensaje a la mujer que lo robó

Tras las críticas de los internautas y los fuertes mensajes hacia la mujer que intentó robar a Luis Alfonso. El cantante decidió pronunciarse sobre lo sucedido.

"Imagínense que estábamos ahí dando fóticos, un tumulto muy grande, y, la verdad, yo nunca desconfío de nadie. A mí me gusta meterme con los parceros. Pero la señora sí me abrió el bolso. Gracias a Dios, a mí me gusta andar más pelado, porque yo soy de los que todo lo que tengo en el bolsillo me lo gasto. Entonces, gracias a Dios, no llevaba ahí, sino solo los pasaportes", contó el artista.

En ese momento, su esposa se fijó en los papeles que se habían caído al suelo y pensaron que tal vez el bolso se había abierto, pero no fue así.

En su intervención, Luis Alfonso les hizo un llamado a las personas que vieron lo sucedido.

"Invitarlos a la reflexión. Lamentablemente, yo sé que nadie conoce las necesidades de nadie. No juzgo a la señora, no juzgo a la gente que de pronto esté haciendo esto. Pero los invito, muchachos, a que echen pa delante trabajando sin quitarle nada a nadie. Que todo el mundo tiene derecho a echar pa delante. Muy triste, mano, que de pronto fuera de la patria vayan a hacer huevonadas y vayan a hacer cosas malas, a hacer quedar mal al país, a hacer quedar mal a la gente que somos trabajadores", concluyó el artista.

