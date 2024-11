Pipe Bueno revela por qué duró un año sin tener relaciones ni beber alcohol

El cantante de música popular Pipe Bueno reveló por qué duró un año sin tener relaciones sexuales y sin consumir alcohol. Detrás de su éxito como artista, el caleño ha enfrentado momentos que lo han marcado.

¿Qué dijo Pipe Bueno sobre rumores de su sexualidad?

A sus 16 años, cuando comenzó a hacerse conocido en Colombia, rumores sobre su vida personal empezaron a ser polémica, entre ellos, los relacionados con su sexualidad.

En entrevista con La Red, de Caracol Televisión, el intérprete dijo que “cuando uno es tan joven, 16 o 18 años, uno se cree un súper hombre porque uno está con una virilidad juvenil. Entonces, en ese momento, que duden de la sexualidad de uno como joven es un tema complicado. Yo creo que nunca lo exterioricé mucho, fue un tema más interno. De repente pasaron los años, tengo mis hijos y que a uno le digan eso pues…”.

Pipe Bueno agregó que “cuando uno está seguro de su sexualidad, pues eso no importa. Para poder protegerme, pensaba en otras cosas que sí importaban”.

¿Por qué Pipe Bueno duró un año sin sexo ni alcohol?

Cuando Pipe Bueno tomó la decisión de llegar a Bogotá para impulsar su carrera, según él, pasó por momentos difíciles: “Yo lloraba, esto era una nevera. Yo miraba al cielo y se veía todo gris. Al comienzo la pasé mal, pero con el tiempo me di cuenta de que es una ciudad maravillosa y es la ciudad de las oportunidades”.

Después de su estadía en Bogotá y de tener una agenda de conciertos apretada, el artista caleño pasó por un momento difícil, pues su abuelo tuvo una complicación son su salud. “Yo llegué tarde a la clínica cuando nos llamaron de urgencias y cuando llegué todo el mundo estaba llorando y me estaban odiando. Mi mamá y mis hermanos me dijeron que por qué llegué tarde, que no me importaba, que no alcancé a despedirme del abuelo. Entonces, resulta que el cirujano que lo iba a operar es muy amigo de nosotros, muy cercano a la familia. Él me dijo que, por su estado de salud y por la edad, mi abuelo se iba a ir. Llamé al cirujano, él me pasó a mi abuelo y se despidió de mí. Ahí fue cuando me fui para la capilla de la clínica y pensé qué prometer que fuera difícil”.

Pipe Bueno le pidió a Dios que su abuelo quedara vivo: “Si Dios me lo cumplía, prometí que no tendría sexo durante un año ni consumía licor por un año. Lo prometí, mi abuelo se salvó, aún está vivo y así pasé un año sin licor y sin sexo”.

El cantante dijo que fueron 365 días en los que no tuvo relaciones ni bebió y “cuando llegó el día 365 a la media noche yo estaba con todos los poderes”.

En La Red, Pipe dijo que lo más importante en su vida es mantener una salud mental estable y por eso esa parte de su vida la cuida: “Lo más importante es saber que todos tenemos problemas, que todos nos sentimos inseguros y fracasamos. Yo me he caído, asimismo me he levantado y sé qué es sacar una canción y que no funcione. La vida es de los valientes y equivocarse no está mal. Lo peor es la diligencia que no se hace”.

¿Cuántos años tiene Pipe Bueno?

El intérprete dijo que a sus 32 años las prioridades de su vida han cambiado. Tiene claro que quiere seguir teniendo éxito en la música, pero lo más importante es seguir sintiéndose feliz consigo y estar al lado de su familia, la cual es su mayor felicidad.

