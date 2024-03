Luly Bossa pide ayuda para el funeral de su hijo: “Quiero darle una despedida como Dios manda”

En la mañana de este sábado, 9 de marzo de 2024, la actriz colombiana Luly Bossa compartió la lamentable noticia del fallecimiento de su hijo Ángelo, por quien horas antes había pedido oraciones para que mejorara su estado de salud.



Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram (@lulybossa1), la actriz aseguró que "Angelo se nos fue".

"Hola, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda".

Asimismo, la actriz comentó: "Necesito ayuda. Por favor, oren por mí porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno. Gracias. Mucha oración, por favor".

Publicidad

En la descripción de la publicación, Luly Bossa compartió una cuenta de ahorros del banco Bancolombia y otra cuenta de Nequi, para así reunir los fondos necesarios para realizar el funeral de su primogénito.

Famosos como Tatán Mejía, Maleja Restrepo, Valerie Domínguez y Tommy Vásquez comentaron la publicación de Luly Bossa.

Publicidad

“Oraremos por ti. Eres una madre impresionante. Cuenta con nosotros”, “¡¡Fuerza, mamá bella!! 🙌 ¡¡¡Eres demasiado!!! ¡Qué gran ejemplo! ¡Cuenta con nosotros!”, “Estoy seguro de una sola cosa y es que ANGELO estará feliz de haber elegido una mamá tan increíblemente berraca, que jamás lo abandonó ni lo dejó solo enfrentándose a mil situaciones para darle todo lo que estuviera a su alcance” y “Paz y fortaleza para ti” son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

¿Qué padecía el hijo de Luly Bossa, Ángelo?

Ángelo Bossa Brieva, quien nació el 20 de septiembre de 2001, padecía una enfermedad degenerativa, la cual hizo que perdiera la movilidad siendo un niño. Fue diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne.