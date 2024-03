¿Manuel Medrano no se sabía la canción de Jared Leto? Esta fue la explicación del artista

En el primer día del Festival Estéreo Picnic en Bogotá uno de los artistas internacionales que más impactó a los asistentes fue la agrupación Thirty Seconds to Mars, liderada por el también actor Jared Leto. La gran sorpresa de ese espectáculo fue la invitación a Manuel Medrano, artista colombiano.

Medrano subió al escenario con un ramo de rosas que le entregó a Leto y luego ambos cantaron Stuck, una de las canciones más recientes de la banda de rock alternativo. Aunque esto fue un gran logro para el artista cartagenero, en redes sociales son tendencia los videos en los que parece que Medrano tenía la letra de la canción anotada en la mano.

Manuel Medrano leyó de su mano la canción de 30 Seconds To Mars? Pues… pic.twitter.com/90VnFuAYnC — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) March 22, 2024

¿Qué pasó con Manuel Medrano en el Festival Estéreo Picnic?

Manuel Medrano estuvo como invitado por la banda 30 Seconds to Mars en el escenario principal del FEP 2024, pero el que aparentemente no conociera la letra de la canción generó polémica. Efectivamente, el cartagenero confirmó al diario El Tiempo, tras bajar de la tarima, que en su mano tenía escritas "palabras clave de la canción que canté. Me pillaron".

Por su parte, el equipo de prensa de Manuel Medrano detalló que el cartagenero "compartió en backstage con los músicos, ensayaron la canción y luego se encontró con Jared, a quien le agradeció la invitación", todo esto minutos antes de subir al escenario.

Agregó que el intérprete de Bajo el agua recibió la llamada el día antes del evento, por lo que la preparación para el espectáculo junto a la estrella internacional fue de tan solo unos minutos antes.

Jared Leto invitó a Manuel Medrano a su espectáculo en el FEP 2024 - Foto: Cortesía Paola España Comunicaciones

A pesar de las críticas y memes, Manuel Medrano agradeció en sus redes sociales a Jared Leto y su agrupación 30 Seconds to Mars por la oportunidad de cantar junto a ellos. Pero también reaccionó con risas a las publicaciones que se hacen al respecto.

"Ustedes son increíbles, Jared Leto y Thirty Seconds to Mars, gracias por la invitación. Larga vida al FEP. Gracias, Bogotá, te amo", escribió el artista colombiano.