Manuela Gómez se sinceró sobre los desafíos de la maternidad: "Han sido días difíciles"

La creadora de contenido Manuela Gómez recientemente se convirtió en madre. Aunque la paisa había manifestado que no deseaba tener hijos, ahora está disfrutando al máximo la llegada de su primogénita, sin embargo, esto no la ha eximido de los retos que trae el cuidado de un recién nacido.

El 8 de julio de 2024, Manuela Gómez anunció que había dado a luz a su primera hija, Samantha. La noticia llenó de regocijo a sus seguidores, especialmente porque durante los últimos meses de gestación la bebé había mostrado bajo peso, algo que le podría traer problemas de salud.

Aunque la llegada de su primogénita le ha propircionado inmensa alegría, también ha sido una experiencia retadora, puesto que, confiesa, apenas está conociendo las dinámicas de la recién nacida.

"A veces uno como madre se siente muy frustrado porque la bebé llora y se seca. Es un dolor horrible que uno siente en su corazón, porque no ve cómo solucionar el problema, cómo quitarle ese llanto. Obviamente, uno inexperto, apenas está conociendo la bebé, las necesidades. Es increíble todo lo que se siente con un hijo", comentó la nueva mamá.

“Días súper difíciles”: Manuela Gómez contó cómo se ha sentido tras el nacimiento de su hija pic.twitter.com/q3ygtNkVeS — joseluengotop (@joseluengotop) July 13, 2024

La vida de madre de Manuela Gómez

La empresaria confesó que uno de los asuntos más complicados de estos primeros días como madre ha sido el poco descanso que ha tenido. "Ha sido un proceso muy bonito, pero muy difícil, la verdad. Me siento súper agotada, con dolor en la columna, no he podido dormir bien. Han sido unos días súper difíciles", expresó la influenciadora.

Aunque poco a poco cogiéndole el ritmo a su nueva vida como madre, otro de los grandes retos ha sido hacerle canguro a la bebé, puesto que, aunque es recomendado para fomentar su desarrollo, a la recién nacida no le agrada mucho.

"A veces no le gusta que yo la canguree, entonces cuando yo me la pongo así en el pecho, piel con piel, como debería ser, ella se desespera, empieza a llorar, se mueve muchísimo, entonces la pediatra me recomendó que no la cangureara porque pierde peso y muchas calorías", explicó.