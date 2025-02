Marcus Jordan, hijo de Michael Jordan fue arrestado por la Policía: aquí las razones

Marcus Jordan, hijo de Michael Jordan, fue capturado este martes 4 de febrero por las autoridades de Estados Unidos. El hombre de 34 años es acusado de posesión de cocaína, conducir bajo los efectos del alcohol y resistirse al arresto.

El hijo de la leyenda de la NBA fue detenido en el condado de Orange, Florida. A Marcus le fijaron una fianza de 4.000 dólares para su liberación.

Según el medio estadounidense The New York Post, las autoridades informaron que luego de una revisión en los pantalones del hijo de Michael Jordan, se encontraron con un polvo blanco que dio positivo para cocaína.

Además, el reporte oficial indicó que Marcus Jordan fue “combativo” con la Policía y que de camino a al lugar de reclusión “estuvo cantando”. Los agentes que atendieron el caso indicaron también que el hijo de Jordan “tenía dificultad para hablar, los ojos enrojecidos y olor a alcohol”.

De acuerdo con el medio citado, Marcus les dijo a los policías que había estado en un “club de caballeros” bebiendo alcohol en la noche del 3 de febrero.

Marcus Jordan arrestado - Foto: Departamento Correccional del Condado de Orange

¿Quién es Marcus Jordan?

Marcus Jordan, el segundo de los cinco hijos de Michael Jordan y es, quizás, el más conocido.

Recientemente, Marcus apareció en "Real Housewives of Miami" mientras mantenía una relación con Larsa Pippen, la exesposa de Scottie Pippem, excompañero de equipo de Michael. La pareja comenzó a salir en 2022, y Larsa, de 50 años, confirmó su separación en marzo de 2024.

Marcus y Larsa Pippen, quienes previamente presentaron juntos un pódcast llamado "Separation Anxiety", hablaron abiertamente sobre su relación y enfrentaron el escrutinio público debido al pasado de Larsa con Scottie.

Según la revista estadounidense People, a principios de diciembre del 2024, Marcus fue visto pasando tiempo con Nicole Murphy, la modelo de 56 años y ex esposa de Eddie Murphy, tras la muerte de su pareja. Ambos fueron observados en el segundo torneo anual "We the Best Foundation x Jordan Golf Classic" de DJ Khaled en Miami, antes de bailar juntos y acurrucarse en una cabina en el club E11EVEN.

CAMILO ROJAS

PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo