Mauricio Vélez, presentador, actor y cantante sorprendió en la mañana de este lunes 29 de enero al aparecer nuevamente en las pantallas de Caracol Televisión, como invitado al programa matutino Día a Día, del cual fue presentador entre los años 2012 y 2019.



Una gran sorpresa para Carlos Calero, Catalina Gómez y Carolina Cruz fue la llegada del presentador al programa, luego de que por cinco años estuviera por fuera del programa. "Tuvimos el honor de ser sus compañeros de trabajo por muchos años", señalaron los anfitriones al recibirlo en su sala.

El humorista Jhovanoty, que ahora hace parte del equipo de presentadores del programa, recordó al ver a Vélez que "la primera vez que estuve como invitado aquí, este señor fue el que me entrevistó". De la misma forma, Carolina Soto también señaló que cuando estuvo por primera vez en Día a Día fue recibida por Mauricio Vélez.

Mauricio Vélez sorprendió con su visita a los presentadores de Día a Día - Foto: Día a Día

Con bastante nostalgia, Mauricio Vélez recordó su paso por el Canal Caracol. "Es muy emocionante, me encanta porque, como les ha pasado a algunos de ustedes, en esta casa siempre te tienen las puertas abiertas incluso con el paso de los años. Aquí en Caracol hice gran parte de mi trabajo actoral y como presentador".



También aseguró que, como una gran casualidad, cuando ingresó al canal este lunes recordó que exactamente hace cinco años, el 29 de enero de 2019, fue su último día en el canal. "Llegué y me tomé un café en la mesa de siempre. Ahí recordé que, precisamente hace cinco años, me tomé mi café, estuvimos acá en Día a Día y luego me llamaron a decirme que 'muchas gracias por todo', que era mi último día".

Actualmente, el presentador reveló que ha estado trabajando en diferentes proyectos fuera del país, tanto en el área del entretenimiento y el mundo audiovisual, pero también en el campo de la herrería, que le ha interesado por mucho tiempo.