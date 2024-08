Meghan Markle hizo fuerte confesión sobre su salud mental: "No quería estar viva"

En medio de una entrevista, la actriz y duquesa de Sussex, Meghan Markle, hizo una confesión sobre un difícil momento en el que contempló terminar con su vida. La famosa estaba hablando sobre los peligros que tienen las redes sociales y la vida online.

Meghan Markle y el príncipe Harry concedieron una entrevista al programa Sunday Morning de la cadena de televisión estadounidense CBS, en la que presentaron la propuesta The Parents Network de su Fundación Archewell para apoyar a los papás que han perdido a sus hijos, quienes fueron afectados por el matoneo en redes sociales en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

¿Qué problemas de salud mental enfrentó Meghan Markle?

Con su conocida honestidad y empatía, Meghan Markle habló abiertamente de los pensamientos suicidas que enfrentó en años anteriores y lo peligroso que fue estar expuesta al mundo virtual.

"Cuando has pasado por cualquier nivel de dolor o trauma, creo que parte de nuestro viaje de curación, ciertamente parte del mío, es poder ser realmente abierto al respecto", expresó en la entrevista con CBS.

La duquesa de Sussex, sujetando la mano de su esposo mientras recordaba esa época de su vida, señaló que "como podemos ver lo que está sucediendo en el espacio en línea, sabemos que hay mucho trabajo por hacer allí y estamos felices de poder ser parte del cambio para siempre".

La famosa enfatizó que "realmente toqué la superficie de mi experiencia, pero creo que nunca querría que alguien más se sintiera así y nunca querría que alguien más hiciera ese tipo de planes".

Markle resaltó que no disfruta hablar de este tema, pero desde que en una entrevista con Oprah Winfrey reveló que en ese momento de su vida "simplemente ya no quería estar viva", sabe que su historia tiene un propósito. "Si expresar lo que he superado salvará a alguien o alentará a alguien en su vida a que realmente la controle y no asuma que la apariencia es buena y que todo está bien, entonces vale la pena", concluyó.

