Mentores de La Descarga revelan detalles nuevos del programa: "Hay mucha emoción"

La Descarga es un concurso de Caracol Televisión para los mejores cantantes del país. En su primera edición, el programa contó con participantes de antiguos programas musicales del canal como A Otro Nivel, La Voz Kids o Yo Me Llamo.

En esta ocasión, el programa está reclutando a los 100 mejores cantantes del país para que se presenten ante los televidentes y, además, frente a los jurados. Este año los entrenadores volverán a ser Maía, Gusi, Marbelle y Santiago Cruz.

Maía reveló en diálogo con Noticias Caracol en vivo que en esta edición "más que superpoderes son super emociones, el equipo rosa, el equipo del amor, el equipo apasionado, el equipo que sabe que la música tiene que tener alma, tiene que ser más que entretener y distraer, tiene que conectar, lo viviremos así y yo espero sobrevivir a esta segunda temporada".

Por su parte, Santiago Cruz aseguró que en esta segunda temporada el papel de los mentores tendrá sorpresas. "Ya no es el asunto de sentarse en la silla a exigir, ahora vas tú y cantas también con ellos y preparas canciones que no son de tu género. Yo he cantando reguetón, vallenato, merengue, ranchera, salsa y me divierto increíble en el programa".

Marbelle adelantó que en esta segunda edición de La Descarga demostrará que en su equipo hay altos niveles. "Yo soy exigente, la gente piensa que no, pero tengo un oído particular que me ayuda en muchas cosas. Más allá de juzgar, yo no estoy para enseñarles a cantar, ellos vienen con un bagaje, con un proceso muy distinto, y yo desde mi experiencia, desde lo que he podido aprender en mi carrera sí tengo muchos tips que pueden contribuir".

Finalmente, Gusi señaló que aunque sea una competencia musical, las emociones van a hacer parte cada noche. "Hay mucha emoción, sensibilidad, pero también hay momento para reírnos y conectar con las distintas regiones de nuestro país a través de su música, lo que nos identifica como colombianos. Nos encanta descubrir esa diversidad".

¿Cuándo se estrena La Descarga?

La Descarga, con Carlos Calero y Jessica Cediel como anfitriones cada noche, tendrá su gran estreno a las 8:00 de la noche del lunes 30 de septiembre.

"¡Este lunes, 30 de septiembre, el Templo de la Música vuelve a vibrar con una nueva temporada! 🎤 Prepárate para una explosión de talento, emociones al límite y un derroche de calidad que te dejará sin palabras", se lee en el anuncio del Canal Caracol.