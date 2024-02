Muñeca de Sofía Vergara causa furor en las redes sociales por su increíble parecido

Shirly Paola Cabrera, una artista colombiana que se dedica a realizar figuras de diferentes personalidades del cine y la música, creó una muñeca de Sofía Vergara, una de las intérpretes más aclamadas de Hollywood.



De acuerdo con la artista que creó esta figura, lo primero que hizo fue esculpir el cuerpo de Sofía Vergara, debido a que ella se destaca por sus curvas. Explicó que también fue importante escoger un tono de cabello similar al de Sofía Vergara y que fue todo un reto dibujar el rostro de la colombiana con los rasgos exactos.

“Los detalles más complejos al momento de lograr el personaje fue ubicar métricamente los ojos y las cejas, para que estuvieran en el lugar correcto. Así es que se logra la similitud”, manifestó Cabrera.

Por medio de fotografías y videos, Shirly Paola Cabrera estudió la elaboración de la muñeca para que se pareciera lo más posible a Vergara: “En la mayoría de las fotos en su Instagram está con la cara seria, pero en realidad tiene una sonrisa muy hermosa, por eso la quise hacer con esa sonrisa grandotota”.

Cabrera, orgullosa de su artesanía, explicó que “una de las novedades de esta muñeca, en comparación con todas las que he realizado, es que los senos están muy bien esculpidos, logrando parecerse mucho a Sofía. A la vez, fue complejo porque necesité mucha precisión para esto y además el material que se utiliza se seca muy rápido y se puede dañar muy fácil si no lo logro en el tiempo estipulado”.

Publicidad

De acuerdo con El Colombiano, entre los planes de la artista no está comercializar la muñeca de Sofía Vergara, ya que la creación de estas figuras lo hace por hobby: “Lo que me gusta es recrear personajes de la farándula y más cuando son mujeres destacadas. Que Sofía fuera la productora de esta serie me motivó mucho para recrearla y que entre a mi colección de más de 300 muñecas. Lo que sí quisiera es que ella tuviera la muñeca y sepa que una artista colombiana le hizo un tributo”, puntualizó.