Murió reconocida actriz de Spider-Man No Way Home: esto se sabe

La actriz Mary Rivera, recordada por interpretar a la abuela de Ned Leeds en la película Spider-Man: No Way Home, falleció a los 82 años tras sufrir complicaciones derivadas de un accidente cerebrovascular masivo.

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Aunque la noticia se hizo pública en agosto de 2026, su familia confirmó que el deceso ocurrió en abril de este año en Hawái, donde residía. Según explicaron sus allegados, decidieron mantener la información en privado mientras realizaban las ceremonias fúnebres.

¿De qué murió Mary Rivera?

De acuerdo con la información entregada por su familia, Rivera sufrió un derrame cerebral masivo que la dejó en estado de coma y le provocó un daño cerebral irreversible. Tras la evaluación médica y ante la ausencia de posibilidades de recuperación, sus familiares tomaron la decisión de retirar el soporte vital.



El papel que la hizo conocida en Marvel

Mary Rivera alcanzó reconocimiento internacional en 2021 gracias a su participación en Spider-Man: No Way Home, donde interpretó a "Lola", la abuela de Ned Leeds, personaje encarnado por Jacob Batalon.



Aunque apareció durante pocos minutos, su personaje se convirtió en uno de los más recordados de la película por las escenas de humor que compartió con Tom Holland, Zendaya, Andrew Garfield y Tobey Maguire.

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De profesora y locutora a actriz de Hollywood

Antes de llegar al cine, Mary Rivera desarrolló una vida alejada de Hollywood. Vivía en Hawái, donde trabajó como educadora y locutora de radio, además de dedicarse a su familia como madre de cuatro hijos y abuela de once nietos.

Su llegada a Marvel ocurrió de manera inesperada. Su hija, Angie Kelly, encontró en redes sociales una convocatoria para una actriz filipina residente en Hawái, de entre 50 y 90 años. Aunque inicialmente dudó en participar, Rivera aceptó grabar una audición en video.

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En lugar de interpretar un libreto, habló sobre su historia de vida, su migración desde Filipinas hacia Estados Unidos y su experiencia criando a su familia. Ese relato convenció a los responsables del casting de Marvel Studios y Sony Pictures.

Rest In Peace to a Legend Mary Rivera 🕊 pic.twitter.com/ZAK2yk9QhY — MR AIRTIME (@Aubrey_Senyolo) August 4, 2026

Un símbolo para la comunidad filipina

Su participación también fue destacada por el uso del tagalo dentro de la película. En las escenas, la abuela de Ned habla en su lengua materna sin recurrir a subtítulos, mientras su nieto traduce las conversaciones para los demás personajes, una dinámica que reflejó la realidad de muchas familias filipino-estadounidenses.

La interpretación fue reconocida por la comunidad filipina y las autoridades de Hawái, donde recibió un homenaje por su aporte a la representación cultural en el cine comercial.

Aunque su carrera en Hollywood fue breve, Mary Rivera dejó una huella entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel al convertirse en uno de los personajes secundarios más recordados de Spider-Man: No Way Home.