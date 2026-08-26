"Sólo por una noche": película en la que los solteros solo pueden tener relaciones una vez al año

La película "Sólo por una noche" llega a salas de cine de Colombia este jueves 27 de agosto. La cinta, protagonizada por Monica Barbaro y Callum Turner, nos adentra en una comedia romántica en el marco de un mundo en el que las relaciones sexuales entre solteros solo se permite una noche al año.

"Owen (Callum Turner), recién abandonado, y Allie (Monica Barbaro), una romántica empedernida, se cruzan en la única noche del año en la que los solteros pueden tener sexo. A pesar de la conexión instantánea, una serie de malentendidos y encuentros con personajes excéntricos los separan mientras recorren la ciudad, descubriendo que quizá lo que más desean está mucho más cerca de lo que creen", se lee en la sinopsis de la película.



"Por extraño que parezca, se me ocurrió durante mi luna de miel”, aseguró el guionista Travis Braun en declaraciones para medios. “Estaba reflexionando sobre el camino sinuoso y lleno de baches que me llevó hasta mi encantadora esposa, y tenía muchas ganas de plasmar esa sensación en una película. Pero tengo poca capacidad de concentración, y escribir una película sobre años de desventuras amorosas me parecía que daría lugar a una película muy larga y muy aburrida, así que decidí ver si podía ambientarlo todo en una sola noche”, agregó el guionista.

Para el director Will Gluck, reconocido por estar detrás de "Anyone but you" e "Easy A", la película construida en una realidad alternativa no debía irse a un estilo de ciencia ficción, a pesar de su narrativa casi distópica que él mismo niega. "Se siente como si fuera la Nueva York actual, salvo que hace tres años se aprobó una ley que prohíbe las relaciones sexuales prematrimoniales. Y parece muy real porque, tal y como van las cosas, esto bien podría suceder", aseguró.



Gluck aseguró la película “es una alegoría de las citas y el amor en nuestra sociedad actual. Quería mostrar cómo vivimos hoy en día". Los actores Monica Barbaro y Callum Turner protagonizan la cinta. La actriz explica que se sintió identificada con su personaje, ya que como intérprete, "el trabajo a menudo te exige superar cualquier tipo de miedo que puedas sentir. Admiraba que Allie no se volviera intrépida de repente; da el salto cuando todavía tiene miedo”.



Turner indicó que siente que la película trata sobre "el amor verdadero y la persona con quien estás destinado a estar (...) Me encantó la presión del tiempo que conllevaba, esa idea de que todo el mundo ha estado acumulando energía durante todo el año y, de repente, en una sola noche, toda esa energía se libere. Me pareció como un safari donde todos se convierten en animales salvajes. Es un concepto brillante”.



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