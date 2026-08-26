Murió abuela de Gerard Piqué a los 102 años y Clara Chía lo acompañó al funeral

Gerard Piqué y su familia se reunieron en la iglesia Sagrat Cor de Sant Guim, en España, para darle el último adiós a Lida Rovira Montsant, su abuela paterna que falleció a los 102 años. El 25 de agosto los Piqué, incluyendo a Clara Chía y otros allegados a la mujer se reunieron en el templo católico para la misa funeral que se llevó a cabo.

Medios internacionales y españoles registraron en algunas imágenes que se difunden a través de agencias la llegada del exfutbolista Gerard Piqué al lugar, luciendo un pantalón de vestir negro y una camisa blanca, acompañado de su pareja Clara Chía, la joven española que estuvo todo el tiempo a su lado. En el lugar también se encontraban Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, padres del español.

Los cuatro acompañaron el camino del coche fúnebre rumbo a la iglesia, luego del velatorio que tuvo lugar en el tanatorio de Sant Guim de Freixenet en horas de la mañana del martes 25 de agosto. Gerard Piqué caminaba mirando al suelo, evidentemente afectado por la partida de su abuela, mientras Clara Chía lo apoyaba caminando a su lado en silencio. El fallecimiento de la matrona obligó a Piqué a dejar de lado las vacaciones que se estaba tomando fuera de España y volar rápidamente a su país natal para acompañar a su familia; motivo por el que estuvo ausente en el velorio y llegó para la misa funeral con su pareja.



A la salida de la iglesia, cuando la misa terminó, Piqué y Clara Chía se despidieron de manera cariñosa y fraternal de los padres del exfutbolista; de hecho, la prensa internacional ha destacado que la joven española que se ha mantenido con bajo perfil desde que se confirmó su relación amorosa con el famoso tuvo un gesto cariñoso con su suegro en este momento difícil, dejando así ver la buena relación que tiene con los padres de su pareja.



Por el momento no hay ningún pronunciamiento público de la familia de Gerard Piqué sobre el fallecimiento de la mujer. Lida Rovira Montsant era la madre de Joan Piqué, empresario y padre del exfutbolista del FC Barcelona, así como abuela de Piqué y sus hermanos Marc y Clara. A lo largo de sus 102 años de vida, Lida Rovira decidió llevar una vida tranquila, alejada de las cámaras y los medios, a diferencia de su nieto.

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En algún momento, Piqué había revelado a los medios que tenía una gran relación con su abuela, a quien llamaba cariñosamente 'laia Lina', quien fue uno de sus grandes apoyos cuando dio sus primeros pasos como futbolista en el Barcelona, siendo su abuela la que presumía con orgullo la camiseta del equipo que portaba su nieto y mucho más cuando este jugó con la camiseta de la Selección España. Quienes no han podido estar con la familia Piqué en este difícil momento son Milan y Sasha, los hijos que el exfutbolista tuvo con su expareja Shakira, quienes permanecen en Estados Unidos con la cantante.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co