Pedro Capó: “Soy un comentarista de la vida” y prepara nuevo disco sobre su historia y crecimiento

Pedro Capó llegó nuevamente a Bogotá para participar en una jornada musical en la que artistas de distintos lugares se unieron por una causa común. El cantante y compositor puertorriqueño, una de las voces más reconocidas de la música latina, también aprovechó su paso por Colombia para hablar sobre el momento que atraviesa su carrera y los proyectos que prepara.

Ganador de dos Latin Grammy por “Calma”, incluido el premio a Canción del Año en 2019, Capó ha construido una carrera que combina pop, sonidos latinoamericanos y elementos de la música de Puerto Rico. Su trayectoria también incluye una nominación al Grammy por su álbum “La Neta”, en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino.



En 2025 presentó “La Carretera”, un álbum de 14 canciones en el que participaron artistas como Carín León, Jorge Drexler y Chambao. El proyecto incluye “Aquí Estaré”, una canción dedicada a su hijo, y fue concebido como un recorrido por distintas experiencias personales del artista.

Ahora, Capó prepara un nuevo álbum y adelantó algunos detalles sobre el concepto del proyecto. Además, regresará a los escenarios de Bogotá como parte del Festival Cordillera 2026, donde se presentará junto a Jarabe de Palo en un homenaje a Pau Donés. La organización del festival confirmó oficialmente esta presentación.



En conversación exclusiva con Noticias Caracol, Pedro Capó habló de su relación con Colombia, su experiencia frente a los desastres naturales, la creación de *La Carretera*, su nueva música, su hijo y las canciones que considera fundamentales en su carrera.



Hoy con nosotros en Noticias Caracol en exclusiva Pedro Capó, qué placer saludarlo de verdad. Bienvenido.

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Gracias, muchas gracias. Siempre me reciben muy bonito acá. Un privilegio poder estar en servicio, en apoyo, de hermandad de Puerto Rico a Colombia, representando, sabiendo de primera mano lo difícil que es atravesar este tipo de desastres naturales. Nosotros, con los huracanes. Estuve acá cuando sucedió todo, estaba acá en Bogotá y qué lindo ver el pueblo colombiano unido ante la adversidad. Al final del día, de eso se trata: apoyarnos, darnos la mano y abrazarnos.

Qué maravilla. Acabas de bajarte del escenario también con muchísimos artistas que se unen por una sola causa, que es apoyar a todos los colombianos afectados por este terremoto. Tú como puertorriqueño, ¿qué te hace unirte a esta causa? Porque sin duda me imagino que Colombia sigue siendo tu casa.

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Hermandad, un sentimiento de empatía enorme ante la humanidad, punto. Conociendo, de primera mano, yo he perdido mi casa desde niño en varias ocasiones ante huracanes. He visto el sufrimiento que atravesamos cuando estas cosas pasan, pero también el florecer de la comunidad, el apoyarnos, darnos la mano y, teniendo la oportunidad de ser parte de algo así, siempre estaría al pie del cañón.

Tenemos que hablar sin duda de tu música, “La Carretera”, tu álbum, lo lanzaste el año pasado, 2025.

Eso lo lanzamos el año pasado. Un disco hermoso que logramos en Nashville, todo en vivo. Ya estamos a punto de soltar el nuevo disco, así que eso me tiene muy, muy ilusionado también.

Hablamos precisamente de “La Carretera” porque también siento que fue un pasaje muy íntimo, le escribiste una canción a tu hijo en ese álbum. Es muy bonito. Me imagino que recolectar como experiencias e ideas de tu vida y plasmarlas, ¿cómo fue?

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Al final del día, muy íntimo, muy bonito, muy sanador. Para mí, al final del día, yo me siento un comentarista de la vida basándome en mis experiencias, pero buscando esos denominadores comunes que tenemos todos, la experiencia humana. Y escribirle esta canción a mi hijo habla de ya pues el chico volar en el nido. Acaba de cumplir 21 años antes de ayer, estuve celebrándolo, lo llevé a ver a Benito y toda la cosa. Él quería eso, lo sorprendí con eso.

Así que agradecido de contar con una familia bonita, que haya salud sobre todas las cosas y tener la capacidad de atravesar todos esos sentimientos con esto que hago, con mi vocación y con la ilusión siempre de que conecte con la gente y apoye de alguna manera.

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Venías de “La Neta”, ese álbum de 2022.

Sí, un disco hermoso también. Ese fue mi disco pandémico. Encerradito en casa y, bueno, siempre retratando mi realidad actual. Yo creo que de eso se trata cada vez que hago un álbum: documentar ese momento en el tiempo de mis sentimientos, mis vivencias y buscar la conexión con la humanidad.

Esa conexión siempre está ahí presente en ti al momento de sentarte y escribir una canción. ¿Cuál es el mejor momento para ti al hacerlo? No sé, en tu tierra, en un auto, en la ducha se te ocurren las ideas, no sé.

Pues sí, me llegan ideas y las grabo. Ahora el teléfono es como el apunta notas de todo y el principio de cada producción. Pero siempre llega luego de un proceso de vivir con intensidad, de vivir emociones y casi siempre por la noche. Soy muy, no solamente inspiración, sino también de transpiración. Hay que llegar al estudio, hay que explorarlo, hay que buscarlo y de ahí nacen cosas siempre.

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Es importante decir que estuviste en tu tierra grabando un álbum en vivo. “Pedro Capó en vivo”, 41 canciones.

Ave María, increíble. Aquí estoy con el director musical Andrés Echeverri. Rolo, él de acá, de acá, y trajo el sazón. Un concierto bien bonito. Siempre es hermoso regresar a Puerto Rico, documentarlo y compartirlo, pues la cereza del pastel.

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Hay cosas que en el estudio no se traducen y poder captar ese momento en vivo tiene un valor ahí.

Ahora que tocaste el tema de la nueva música, yo creo que todos estamos esperando eso. Ya ha pasado un año desde tu último álbum, “La Carretera”, pero no sé, ¿con qué nos puedes sorprender? ¿Tienes tintes de qué?

Es un disco conceptual que habla de mi experiencia, crecimiento, salir de Puerto Rico. Yo me voy a Nueva York por 10 años, hago teatro musical, luego me voy a la Florida, estoy otros 12 años y regresé a Puerto Rico este año. Entonces hay una serie de emociones y realidades que exploré, que florecieron en este disco, tanto en lo musical como en lo lírico. Estoy bien contento.

Vas a estar ahorita en Cordillera otra vez en Bogotá, ¿no?

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Vamos a estar en Cordillera con Jarabe de Palo. Yo he tenido el privilegio de salir con muchas cosas bien lindas. Pau Donés, como sabemos, gran astro de la canción, un ser humano increíble, fue una de mis influencias más grandes y me llamaron de la nada a invitarme a hacer el primer tributo a Pau. Para mí, bien místico, pues ha sido parte de mis maestros de composición y estar en el Cordillera, un festival tan importante y rindiendo tributo a un tan gran artista, tan gran ser humano que nos dejó tanto, para mí es un regalo.

Y que reúne en ese festival lo que son las raíces latinoamericanas, nuestra música.

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Eso es así, eso es así. Música de todas las vertientes, así que yo, un honor poder ser parte.

Hablando de esas canciones, no sé si de vez en cuando piensas como yo, tengo un top tres de canciones, ¿cuáles son esas top, top tres canciones de Pedro Capó?

Si no digo “Calma”, estoy a lo loco. “La Fiesta” y voy a decir “Vivo”, una canción importante en mi carrera.

Gracias por estar con nosotros. Pedro Capó con nosotros en exclusiva para Noticias Caracol.