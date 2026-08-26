Luto en la televisión: murió la actriz Andreína Yépez tras batalla contra el cáncer

La televisión venezolana está de luto tras conocer que la afamada actriz Andreína Yépez falleció a los 51 años el 25 de agosto. Yépez fue ampliamente reconocida entre el público venezolano por grandes producciones como 'Amantes de luna llena', 'El amor las vuelve locas', 'Cosita rica' y 'La mujer perfecta', entre otras, que también llegaron a popularizarse en la televisión colombiana.

La noticia de su fallecimiento llegó a través de las redes sociales del programa de farándula Zona i, del Canal i, en el que algunas de sus producciones se transmitieron y le rindieron homenaje. "Con profundo pesar y el máximo respeto que merece su memoria, en Zona i cumplimos con el doloroso deber de informar la sensible partida física de la querida actriz, modelo y comediante venezolana, Andreína Yépez", escribieron en Instagram.



¿De qué murió Andreína Yépez?

En la información compartida se detalló que la actriz de 51 años estaba enfrentando desde hace "apenas un mes" un diagnóstico con cáncer. Yépez había decidido llevar a cabo esta batalla contra la enfermedad de manera "muy privada, íntima y valiente", detalló el programa en su publicación. "Fiel a su esencia protectora, discreta y fuerte, decidió transitar este proceso rodeada del amor más puro de sus familiares directos, manteniéndolo en total resguardo", agregaron.

Se conoció que Yépez, también comediante, fue diagnosticada específicamente con cáncer de páncreas. Aunque no se conocieron muchos detalles de la etapa en la que estaba la enfermedad, todo parece indicar que la salud de la famosa venezolana estaba bastante comprometida, falleciendo tan solo un mes después de haber sido diagnosticada.



"Andreína deja un vacío imborrable en las pantallas que tantas veces llenó de risas, talento y carisma. Su luz, su inolvidable paso por la comedia donde cautivó a toda Venezuela con su entrañable personaje de 'Melao' y su impecable participación en las producciones más emblemáticas de nuestro país permanecerán para siempre en el corazón del público", concluyó el comunicado público.



La carrera artística de Yépez inició en su natal Venezuela en los años 90. Destacó en varias áreas del arte además de la actuación, también en la comedia y el baile. Programas como ‘Bienvenidos’, ‘El show de Joselo’ y ‘Cheverísimo’ la hicieron ganarse el cariño del público venezolano y, especialmente, su personaje ‘Melao’ se convirtió en uno de sus trabajos más recordados.

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Desde hace varios años, Andreína Yépez se había radicado en Estados Unidos, específicamente en Miami, desde donde tenía su propio segmento de entretenimiento llamado 'Vente conmigo', en el que invitaba al público a vivir experiencias únicas de moda, arte y celebridades.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co