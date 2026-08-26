Rock al Parque 2026: Mon Laferte, Rata Blanca y Serú Girán en el cartel de los 30 años del festival

Se acabó la espera para los asistentes habituales a Rock al Parque pues el festival ha revelado finalmente su cartel de artistas para este 2026, año en el que se celebrarán los 30 años de este importante evento de la música en Latinoamérica. Los artistas nacionales e internacionales de esta edición evidencian la historia y magnitud de un evento que nació en Bogotá y que todos los años se consolida como el más grande de la región.

Luego de revelar el listado de los artistas locales seleccionados para este año después de las convocatorias y faltando menos de dos meses para el encuentro musical, Rock al Parque sorprendió al revelar la imagen oficial de esta edición, así como todos los artistas que harán parte de la misma que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.



Artistas que estarán en Rock al Parque 2026

Para la celebración de los 30 años de Rock al Parque el festival contará con la participación de grandes representantes del ska, rock, punk, metal y heavy metal, entre otros géneros que por años han encontrado espacios en los escenarios del mismo. España tiene gran representación con Agua Bendita, Green Valley y Alcalá Norte, la primera una agrupación de Ska Punk de Barcelona, la segunda grandes representantes del reggae y la última una banda de rock alternativo de Madrid.

Uno de los grandes anuncios, que ya empezaba a crecer como rumor en las redes sociales, fue Mon Laferte, la cantautora chilena y ganadora de múltiples Latin Grammy. También la llegada por primera vez de la banda leyenda del heavy metal argentino Rata Blanca y, de la misma forma, el debut de sus compatriotas Serú Girán, un grupo histórico del rock argentino ahora encabezado por David Lebón y Pedro Aznar.



También de Argentina hacen parte del cartel Bandalos Chinos y Ratones Paranoicos; por otro lado Chile tiene gran presencia en el cartel no solo con Mon Laferte, sino también con grandes representantes del género rock y el funk como Claudio Narea, miembro fundador y guitarrista de la mítica banda chilena Los Prisioneros; Gondwana; Los Bunkers y Los Tetas.



EL rock Latinoaméricano llega de la mano de agrupaciones mexicanas como División Minúscula, Las Fokin Biches y Porter; mientras que Venezuela también hace parte del cartel con Desorden Público y Uruguay con Niña Lobo y Trotsky Vengarán.

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Por otro lado, Estados Unidos llega con los representantes del post-punk Algiers, el metal progresivo con Between The Buried and Me, el metalcore con Darkest Hour, el hardcore punk con End It y el metal industrial con Ministry. Otros grandes artistas internacionales son: Apocalyptica (Finlandia), Burning Witches (Suiza), Editors (Inglaterra), Grave (Suecia), Hellbutcher (Suecia), Stratovarius (Finlandia) y Tokyo Ska Paradise Orchestra (Japón).

Foto: Rock al Parque

La parte nacional del cartel también tuvo sorpresas con nuevos integrantes para representar el sonido nacional en Rock al Parque 30 años. A esta edición se unieron agrupaciones y artistas de corta, mediana y gran trayectoria en la industria nacional que también emocionan a los asistentes de todos los años. Se trata de El Punto Ska, Esteman, I.R.A, La Monky Band, Lucio Feuillet, Nadie, Perpetual Warfare, Skampida y Syracusæ.

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Así las cosas, este es el listado completo de artistas que harán parte del os 30 años de Rock al Parque:

Artistas Nacionales (Colombia)



Alto Grado

Ataque de Pánico

Boca de Serpiente

Brina Quoya

Casi

El Punto Ska

Elsa Riveros

Esteman (Bogotá)

I.R.A. (Medellín)

La Brigada RPF

La Monky Band

Laura Pérez

Lika Nova

Lo Mismo Decían de Juana

Lucio Feuillet

Lutter Band

Maskhera

Nadie (Medellín)

Narcocracia

No Dependiente

Perpetual Warfare

Pez Errante

Skampida

Solegnium

Stayway

Syracusæ

V For Volume

Valore

Vein

Artistas Internacionales



Agua Bendita (España)

Alcalá Norte (España)

Algiers (Estados Unidos)

Apocalyptica (Finlandia)

Bandalos Chinos (Argentina)

Between The Buried and Me (Estados Unidos)

Burning Witches (Suiza)

Claudio Narea - Los Prisioneros (Chile)

Darkest Hour (Estados Unidos)

Decessus (Chile)

Desorden Público (Venezuela)

División Minúscula (México)

Editors (Inglaterra)

End It (Estados Unidos)

Gondwana (Chile)

Grave (Suecia)

Green Valley (España)

Hellbutcher (Suecia)

Iseo & Dodosound (España)

Las Fokin Biches (México)

Los Bunkers (Chile)

Los Tetas (Chile)

Ministry (Estados Unidos)

Mon Laferte (Chile/México)

Niña Lobo (Uruguay)

Porter (México)

Rata Blanca (Argentina)

Ratones Paranoicos (Argentina)

Serú Girán (por Lebón y Aznar - Argentina)

Sistema de Entretenimiento (España)

Stratovarius (Finlandia)

Tokyo Ska Paradise Orchestra (Japón)

Trotsky Vengarán (Uruguay)

Triptykon (con clásicos de Hellhammer y Celtic Frost - Suiza)

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co