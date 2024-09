Natalia contó que Kevyn le hizo reclamo por celos dentro del Desafío XX

Dentro del Desafío XX , los participantes Natalia y Kevyn vivieron momentos que fueron muy comentados por la teleaudiencia, pues muchos no aprobaban su relación amorosa. Tras el final de ese romance y la salida de Natalia del programa, ella contó algunos momentos que vivió con el participante.

¿Qué pasó entre Kevyn y Natalia?

En diálogo con Día a Día , de Caracol Televisión, la bogotana señaló que, aunque ella evitó que las cosas pasaran entre ella y Kevyn, el amor surgió. "En el programa se vio como si yo estuviera detrás de Kevyn. Las cosas no fueron así, él me conquistó durante mucho tiempo".

La exparticipante insistió en que Kevyn fue muy especial con ella, tanto que en medio de la competencia decidió iniciar un romance, a pesar de que él tenía una pareja afuera. Natalia contó que, en medio de ese acercamiento, hubo varios shows de celos por parte del semifinalista.

Iván Lalinde le recordó a Natalia los besos que se dio con Santiago, otro participante del programa, en fiestas y en la piscina de la casa Alpha. La modelo señaló que todo fue un juego, pero recordó que tuvo problemas con Kevyn por eso.

Publicidad

"Eso causó estragos en la casa Alpha. Ahí Kevyn y yo no teníamos nada, estábamos hablando, pero, después del beso con Santiago, él sí me dijo como '¿qué está pasando?'". Natalia agregó que por eso, luego del beso, dio a entender que no le había gustado para así calmar al otro participante.

"Él era bastante celoso", aseguró Natalia sobre Kevyn. Y es que esa no fue la única vez que la pareja tuvo este tipo de problemas. Uno que resultó evidente ante las cámaras del Desafío fue el reclamo que le hizo él por su cercanía con Alejo cuando quedaron juntos en Omega .

Publicidad

Aunque en medio del receso la relación entre Natalia y Kevyn terminó, la exparticipante señaló que "estoy muy tranquila, yo doy lo mejor de mí, lo defendí a capa y espada y esa es la verdadera Natalia".

Sobre las críticas que ha recibido por esta situación, la modelo y creadora de contenido subrayó: "Es muy fácil señalar, todos creyendo que somos una perita en dulce, pero la verdad es que todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlo y aprender de cada error".