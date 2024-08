Natalia, del Desafío XX, confesó que le afectaron los comentarios por su relación con Kevyn

Natalia y Kevyn conformaron una de las parejas más polémicas en la primera etapa del Desafío XX, especialmente por la relación que el deportista tenía fuera del programa y con la que tenía cinco años. En el más reciente capítulo, la participante reveló cómo la afectaron los malos comentarios.

>> Le puede interesar: Desafío XX: ¿cuánto dinero se llevaron Madrid y Francisco tras salir de la competencia?

Malos comentarios en redes afectaron a Natalia del Desafío XX

Durante el tiempo que los semifinalistas estuvieron fuera de la ciudadela y tuvieron la oportunidad de regresar a sus casas, muchas cosas pasaron, entre ellas, Kevyn y Natalia terminaron su relación.

Los participantes han revelado a sus compañeros en las diferentes casas que, al llevar su relación a la vida real, no funcionó porque las diferencias que encontraron entre sus maneras de trabajar; así que ambos regresaron solteros a la semifinal.

Publicidad

En la casa Tino, de la que hace parte Natalia, la competidora reveló que no fue indiferente a lo que se estaba diciendo de ella en redes sociales por esta situación. Incluso señaló que tener contacto con los comentarios de los televidentes, que criticaban su cercanía con un hombre que tenía una relación amorosa, afectó su salud mental.

"Creo que mi crisis más fuerte fue por todo el 'hate' que viví. Antes de eso he vivido situaciones duras con mis papás, vivir sola, pero esta última con tanto 'hate' casi me muero, yo me sentía ahogada", confesó la participante bogotana mientras cumplía con el castigo.

Publicidad

El desafiante de la semana le dijo que no debía prestar atención a los comentarios y que "el odio entra por un oído y sale por el otro". Natalia confesó que "eso era lo que yo pensaba, toda la gente opina desde la percepción que vieron de mí en el Desafío, es muy diferente a lo que yo realmente soy, eso para mí fue durísimo".

Agregó que anteriormente ha enfrentado críticas por ser bailarina de twerk y tener OnlyFans, pero que esas opiniones nunca la afectaron. "Me vale cinco, pero si en todo lado te dicen ladrón, tu llegas a tu casa y te lo cuestionas, aunque sepas que no eres un ladrón. Yo lloraba todo el día toda la noche, decía '¿qué hice?'. No quería trabajar, hasta que dije 'ya no más' y empecé a trabajar todo el día".

Al final, entre risas, exclamó: "Todos critican y critican, pero yo digo: '¿será que ninguno ha cometido un error, un error pequeñito en televisión nacional?".

>> También puede leer: ¿El Tino hizo llorar a Natalia en el Desafío por mencionarle a Kevyn?