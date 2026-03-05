Norma Nivia aclaró rumores de embarazo y planes a futuro con Mateo Varela 'Peluche'

La actriz colombiana Norma Nivia aclaró si está en embarazo o no, luego de que en las redes sociales se hicieran virales unas fotos en las que parecía que la mujer estaba esperando a su primer hijo. La famosa tiene una relación amorosa estable con el actor y modelo Mateo Varela y por eso muchos de sus seguidores se preguntan si tendrán hijos pronto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los rumores iniciaron a finales del año pasado, cuando en redes sociales como Facebook se empezaron a difundir imágenes en las que se veía a la pareja de actores posando frente a su árbol de Navidad y era evidente el estado de embarazo de la actriz. Al respecto, ni ella ni su pareja se habían pronunciado.



¿Qué dijo Norma Nivia sobre su supuesto embarazo?

Después de varios meses, la actriz recordada por su paso por 'Mentiras perfectas' y 'La influencer' rompió el silencio sobre los rumores en una entrevista con la emisora Vibra. En primera medida, Norma Nivia señaló que las imágenes no son reales y son creadas con inteligencia artificial.

"Ya llevan como tres meses haciéndome fotos con inteligencia artificial donde salgo con una barriga, pues, de nueve meses", aseguró la actriz y luego aclaró: "No estoy embarazada, no estamos esperando bebé".



La actriz recordó con ironía que la exposición pública tiene muchas cosas positivas, pero este tipo de rumores son la contraparte. De hecho, indicó que no es la primera vez que rumores de embarazo surgen sobre ella. "De antes ya me estaban embarazando. A mí me embarazaron de trillizos. Ya me estaban embarazando desde antes".



¿Norma Nivia y Mateo Varela quieren tener hijos?

Tras la aclaración de la actriz, el conductor de la emisora también preguntó si la pareja tiene contemplado tener hijos próximamente. Al respecto, Norma Nivia señaló que no es algo en lo que estén pensando. “No está en nuestros planes realmente. O sea, tenemos muchos planes a futuro como pareja, pero un hijo no es parte de esos planes”.



Mateo Varela, la pareja de Norma Nivia, es un antioqueño más conocido en redes sociales como Peluche. El modelo y deportista se ha hecho reconocido por su paso por diferentes reality shows, entre ellos 'La Agencia, batalla de modelos' y otro de convivencia en el que precisamente se conoció con Norma Nivia'.

Publicidad

En la actualidad, el hombre destaca por ser influencer de estilo de vida y referente deportivo. A finales de 2025, la pareja anunció con felicidad que decidieron vivir juntos, luego de unos meses de relación a distancia porque ella vive en Bogotá y él vivía en Medellín. Finalmente, el modelo decidió trasladarse a la capital del país.

Varela contó en sus redes sociales que tomaron la decisión de mudarse juntos porque compartían este lugar y les pareció la mejor opción después de conversarlo. "Para qué estar solos, lejos, juntos somos más poderosos, tenemos muchos proyectos. Lo decidimos, le pusimos a esto un orden y ya estamos de manera oficial. Toro Nivia", señaló el creador de contenido.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL