En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
GUERRA ORIENTE MEDIO
VENEZUELA
HERMANAS HERNÁNDEZ
LLUVIAS EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Norma Nivia aclaró rumores de embarazo y planes a futuro con Mateo Varela 'Peluche'

Norma Nivia aclaró rumores de embarazo y planes a futuro con Mateo Varela 'Peluche'

Luego de que se filtraran imágenes de la actriz en aparente estado de embarazo, ella misma aclaró todo.

Por: María Paula González
Actualizado: 5 de mar, 2026
Comparta en:
Norma Nivia
Foto: @normaniviag

La actriz colombiana Norma Nivia aclaró si está en embarazo o no, luego de que en las redes sociales se hicieran virales unas fotos en las que parecía que la mujer estaba esperando a su primer hijo. La famosa tiene una relación amorosa estable con el actor y modelo Mateo Varela y por eso muchos de sus seguidores se preguntan si tendrán hijos pronto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Los rumores iniciaron a finales del año pasado, cuando en redes sociales como Facebook se empezaron a difundir imágenes en las que se veía a la pareja de actores posando frente a su árbol de Navidad y era evidente el estado de embarazo de la actriz. Al respecto, ni ella ni su pareja se habían pronunciado.

¿Qué dijo Norma Nivia sobre su supuesto embarazo?

Después de varios meses, la actriz recordada por su paso por 'Mentiras perfectas' y 'La influencer' rompió el silencio sobre los rumores en una entrevista con la emisora Vibra. En primera medida, Norma Nivia señaló que las imágenes no son reales y son creadas con inteligencia artificial.

Últimas Noticias

  1. "La Novia!", la historia no contada de la novia del monstruo de Frankenstein: ya en salas de cine
    Jessie Buckley y Christian Bale protagonizan "La Novia!".
    Cortesía: Warner Bros. Pictures
    ENTRETENIMIENTO

    "La Novia!", la historia no contada de la monstruo de Frankenstein: ya en salas de cine

  2. Julián Beltrán
    Foto: La Red
    ENTRETENIMIENTO

    Actor de 'Sin senos sí hay paraíso' está pagando una fortuna tras ser hospitalizado en EE. UU.

"Ya llevan como tres meses haciéndome fotos con inteligencia artificial donde salgo con una barriga, pues, de nueve meses", aseguró la actriz y luego aclaró: "No estoy embarazada, no estamos esperando bebé".

La actriz recordó con ironía que la exposición pública tiene muchas cosas positivas, pero este tipo de rumores son la contraparte. De hecho, indicó que no es la primera vez que rumores de embarazo surgen sobre ella. "De antes ya me estaban embarazando. A mí me embarazaron de trillizos. Ya me estaban embarazando desde antes".

¿Norma Nivia y Mateo Varela quieren tener hijos?

Tras la aclaración de la actriz, el conductor de la emisora también preguntó si la pareja tiene contemplado tener hijos próximamente. Al respecto, Norma Nivia señaló que no es algo en lo que estén pensando. “No está en nuestros planes realmente. O sea, tenemos muchos planes a futuro como pareja, pero un hijo no es parte de esos planes”.

Mateo Varela, la pareja de Norma Nivia, es un antioqueño más conocido en redes sociales como Peluche. El modelo y deportista se ha hecho reconocido por su paso por diferentes reality shows, entre ellos 'La Agencia, batalla de modelos' y otro de convivencia en el que precisamente se conoció con Norma Nivia'.

Publicidad

En la actualidad, el hombre destaca por ser influencer de estilo de vida y referente deportivo. A finales de 2025, la pareja anunció con felicidad que decidieron vivir juntos, luego de unos meses de relación a distancia porque ella vive en Bogotá y él vivía en Medellín. Finalmente, el modelo decidió trasladarse a la capital del país.

Varela contó en sus redes sociales que tomaron la decisión de mudarse juntos porque compartían este lugar y les pareció la mejor opción después de conversarlo. "Para qué estar solos, lejos, juntos somos más poderosos, tenemos muchos proyectos. Lo decidimos, le pusimos a esto un orden y ya estamos de manera oficial. Toro Nivia", señaló el creador de contenido.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Actrices colombianas

Publicidad

Publicidad

Publicidad