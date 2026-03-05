"La Novia!", la historia no contada de la monstruo de Frankenstein: ya en salas de cine

Para el actor Christian Bale, el atractivo del arte no está en el éxito, sino en el riesgo. "Me encantan los fracasos", confiesa el británico al presentar "La Novia! (The Bride!)", filme en el que asume el reto de reinterpretar al mítico monstruo de Frankenstein en la década de 1930. "Es un papel tan icónico (…) mucha gente podría decepcionarse completamente al compararlo con el de Boris Karloff. También te enfrentas a las expectativas que todos tienen de la novela de Mary Shelley, por lo que hay mucho riesgo de fracasar. Pero me encantan los fracasos; hablar sobre ellos es mucho más interesante que hablar sobre los triunfos", cuenta Bale en entrevista.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"La Novia!" es la visión de la directora Maggie Gyllenhaal, que se estrena este jueves 5 de marzo en América Latina y el viernes en España y Estados Unidos, Frank, la criatura creada por Victor Frankenstein en el libro de Shelley, lleva más de cien años vagando en soledad hasta que, con la ayuda de la doctora Euphronious (Annette Bening), devuelve la vida a una joven asesinada. Así nace The Bride (La novia), interpretada por Jessie Buckley, una criatura desafiante dispuesta a cuestionar las normas sobre ser mujer, amar y buscar justicia. (Lea: "The Ugly", la nueva película surcoreana de misterio y drama psicológico que se estrena en Colombia).



La historia de Gyllenhaal se centra en la compañera de Frank, lo que permitió a Bale explorar nuevos aspectos de su personaje con mayor libertad. Su Frank absorbió los roles de género de las películas clásicas de Hollywood: aspira a ser caballero y espera que las mujeres actúen como damas, mientras vaga solo en un mundo que lo rechaza. "Su padre, Victor Frankenstein, fue el peor padre del mundo, no le enseñó nada, lo abandonó. No sabe nada sobre la gente y The Bride, en cambio, sabe demasiado sobre los hombres. Cuando se encuentran, él tiene una revelación impactante sobre cómo son realmente las mujeres y lo brillante que es esta mujer", explica Bale.



Publicidad

Aunque es conocido por sus drásticas transformaciones físicas en filmes como 'American Psycho' o 'The Machinist', Bale asegura que en "La Novia!" esta fue solo una parte del desafío general. "Primero leo la historia y me pregunto: ¿es una historia que quiero ver? ¿Es una historia en la que no puedo dejar de pensar? Si la respuesta es sí, entonces empiezo a darme cuenta de lo que hay que hacer", relata. A diferencia de otras transformaciones este reto lo comparte con maquillistas que lograron crear un Frank inspirado con ecos del punk Sid Vicious, de Sex Pistols, y su interpretación del tema 'My Way' de 1978. "Pero eso realmente requirió un equipo de personas que fueron igual de responsables de crear a Frank como yo", añade.

Lea: Frankenstein, la llegada de la famosa criatura a Netflix de la mente del mexicano Guillermo del Toro



La fantasía de revivir el clásico de Mary Shelley

Jessie Buckley da vida a tres personajes en una sola actuación: Ida, la joven asesinada; The Bride, su versión rebelde resucitada; y Mary Shelley, que habita en ella como conciencia crítica. "Tenía esta fantasía secreta de que tal vez Mary Shelley tenía otras cosas que quería decir, y yo quería imaginar cuáles eran y darle el espacio para que las dijera", relata Gyllenhaal.

Publicidad

En su novela, Shelley no muestra a una novia para la criatura, aunque esta sí pide un compañero, y en la película de 1935 'The Bride of Frankenstein', Elsa Lanchester no es la verdadera protagonista de la historia. Por eso, la versión de Buckley profundiza en la identidad de este personaje. "Lo que me encantó de esta historia es que se trata de una mujer que se está descubriendo a sí misma, su mente, su cuerpo y su fuerza vital, dentro de una relación llena de amor. Esto no es algo blanco o negro. No se trata de hombres contra mujeres. Esto se trata de amor", cuenta Buckley.

Frank y The Bride protagonizarán un amor intenso marcado por la confusión, la libertad, el miedo y el rechazo que, al destapar casos de abuso, los convertirá en símbolos de una revolución feminista, pero también en criminales perseguidos por la ley. Penélope Cruz interpreta a Myrna, una astuta detective que desafía el sistema machista, cuya misión es capturar a los protagonistas. "Ella es muy profesional y no quiere que los monstruos mueran porque se da cuenta de que sus valores son mucho mejores que los valores de la gente con la que ella lidia en el día a día", explica.

Desde su punto de vista, la película da luz a los problemas que las mujeres siguen enfrentando en la actualidad, aun cuando han existido avances significativos. "'La Novia!' es una carta de amor de Maggie hacia todas las mujeres, muy revolucionaria, muy salvaje y cero cursi, y muy de eso, de llamar a las cosas por su nombre", concluye. (Le puede interesar: ¿Dónde ver las películas nominadas en los Premios Óscar 2026? Confirman fecha de reestreno en salas).