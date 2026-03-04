La Pestilencia anuncia su retiro tras 40 años de trayectoria: fecha y lugar del último pogo

A través de un emotivo video y comunicado, la banda de hardcore punk bogotana La Pestilencia anunció su retiro de los escenarios, luego de 40 años representando la escena. "Es hora de cerrar. Nos despedimos de todo corazón de quienes se identificaron con nosotros y también de quienes no. Al final, en nuestra casa siempre fueron todos bienvenidos", expresó Dilson Díaz, voz principal, en el video posteado en sus redes.

Desde 1986, La Pestilencia había retratado en sus letras y sonidos fuertes lo que muchos callaban, denunciaron injusticias y retrataron a Colombia. Tras 40 años de pelea, la banda señaló que dará su último show para despedirse de todos aquellos que se sintieron escuchados y acompañados por ellos.



¿Cuándo y dónde será el último show de La Pestilencia?

La agrupación señaló que su último gran concierto será el próximo 28 de noviembre en el Coliseo MedPlus, un escenario en el que cerrarán la historia de cuatro décadas de rock. "En esta misma Bogotá donde nació y creció LA PESTE, bajo el cariño y los abrazos de todos ustedes". Un evento en el que se espera que miles de seguidores de diferentes generaciones vivan con intesidad lo que la agrupación representa.

La venta de boletería para 'El último pogo' de La Pestilencia será a través de la página de Taquilla Live, con preventa para clientes del Banco Falabella desde el día lunes 16 de marzo de 2026 a las 10:00 a. m y venta para el público general desde el miércoles 18 de Marzo de 2026 a las 10:00 a. m, hasta agotar existencias. Los precios de las entradas van desde los $117.000 hasta los $293.000.



"Nuestra gratitud eterna es para esa legión que nos regaló los recuerdos más potentes que un artista puede llevarse a la tumba. Siempre vimos la plaza llena; un mar de puños en alto que nos recordó, show tras show, que nunca estuvimos solos en este ruido. Gracias por ser el motor de 40 años de carrera", agregaron en su comunicado.



¿Qué es La Pestilencia?

Hablar de La Pestilencia es hablar de la resistencia sonora en Colombia. A lo largo de 40 años de trayectoria la agrupación liderada por Dilson Díaz recorrió sótanos de Bogotá a finales de los 80 para terminar convertida en una institución del rock latinoamericano, alzando la voz y los puños ante el poder.



Tal y como lo señalaron en sus redes sociales, "nuestra visión, desde el primer acorde hasta hoy, ha sido aportar y crear una conciencia social lógica y respetuosa. Siempre tuvimos como baluarte principal la vida y los derechos de cada uno como seres de este hermoso, pero loco y aberrante planeta".

El origen de La Pestilencia se remonta a 1986, en medio de una época violenta en Bogotá y todo el país. Dilson Díaz y Héctor Buitrago (Aterciopelados) se unieron para crear esta banda y lanzaron su primer álbum llamado 'La muerte... un compromiso de todos' en 1989. Su sonido crudo y contundente fue considerado piones en el punk colombiano, mientras que sus letras retrataban injusticias y sentimientos de la generación más joven ante la situación del país. Ese fue solo el comienzo de su historia.

A lo largo de 40 años, La Pestilencia habló de guerra, corrupción y desigualdad de la mejor manera que se podía: con rabia. Han sido los representantes del espíritu rebelde de cada nueva generación que se niega a la violencia y que, lamentablemente, se sigue indignando por los mismos problemas. Algunas de sus canciones más importantes han sido: 'Soldado muerto', 'Sed de poder', 'Soñar despierto' o 'Nada me obliga'.

