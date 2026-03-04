Fonseca anuncia su primer concierto en El Campín: "En la casa"

Juan Fernando Fonseca Carrera, más conocido en el mundo musical como Fonseca, anunció este miércoles 4 de marzo que llegó el momento del concierto más importante de su carrera. El cantante bogotano dará su primer concierto como solista en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en su ciudad natal.

Después de varios días de expectativa recorriendo diferentes lugares emblemáticos de Bogotá, finalmente se dio a conocer que Fonseca planea cumplir el sueño de cantarle a un Campín lleno de fanáticos que coreen sus canciones. 'Fonseca en la Casa' es el nombre de este evento que consolidará uno de los sueños más importantes de un artista: cantar en el estadio de su ciudad.



¿Cuándo será el concierto de Fonseca en El Campín?

La cita para corear junto al bogotano temas como 'Te mando flores' o 'Arroyito' será el próximo 24 de octubre de 2026.

Previo al concierto, Fonseca creó videos de expectativa visitando lugares como el Jardín Botánico de Bogotá, el Centro Felicidad Chapinero y Mirador La Paloma, mostrándolos como el jardín, la biblioteca y la terraza de su casa. Publicaciones con las que no solo generó expectativa, sino que también reafirmó su amor por Bogotá, la ciudad que es casa para todos.



Ahora, Fonseca pretende llevar a su público al lugar más importante de su casa y uno de lops más representativos del deporte y la cultura de la ciudad: El Campín. Un encuentro que promete ser tan íntimo como estar en la sala de la casa, pero que elevará un escalón más la carrera y trayectoria del artista de 46 años.



Con más de 25 años de trayectoria, Fonseca ha construido su historia artística de la mano de esta ciudad. En Bogotá dio sus primeros conciertos y aquí consolidó una relación profunda y honesta con quienes lo han acompañado desde el inicio. En su gira más reciente, más de 100.000 personas lo vieron en la capital, después de agotar en múltiples ocasiones escenarios como el Movistar Arena.



Precios de las entradas para Fonseca en la casa

La venta de boletería se hará a través de la página oficial de TuBoleta, iniciando con una preventa para usuarios ViveTerpel desde el jueves 5 de marzo a las 10:00 a. m. hasta el viernes 6 de marzo a las 9:59 a. m., o hasta agotar 5.000 boletas. Mientras que la venta para el público general iniciará desde el viernes 6 de marzo a las 10:00 a. m. o cuando finalice la etapa anterior, e irá hasta agotar existencias.

Estos son los precios para el concierto de Fonseca en El Campín, en preventa y venta general (Full), con el servicio incluido:



Palcos Te Mando Flores: $7.520.000 (Preventa) - $9.020.000 (Full)

$7.520.000 (Preventa) - $9.020.000 (Full) Sillas Te Mando Flores: $768.000 (Preventa) - $921.000 (Full)

$768.000 (Preventa) - $921.000 (Full) Palcos Eres Mi Sueño: $5.790.000 (Preventa) - $6.950.000 (Full)

$5.790.000 (Preventa) - $6.950.000 (Full) Sillas Eres Mi Sueño: $591.000 (Preventa) - $709.000 (Full)

$591.000 (Preventa) - $709.000 (Full) Palcos Simples Corazones: $4.060.000 (Preventa) - $4.870.000 (Full)

$4.060.000 (Preventa) - $4.870.000 (Full) Sillas Simples Corazones: $414.000 (Preventa) - $497.000 (Full)

$414.000 (Preventa) - $497.000 (Full) Occidental Baja: $214.000 (Preventa) - $256.000 (Full)

$214.000 (Preventa) - $256.000 (Full) Occidental Alta VIP: $355.000 (Preventa) - $426.000 (Full)

$355.000 (Preventa) - $426.000 (Full) Occidental Alta: $273.000 (Preventa) - $327.000 (Full)

$273.000 (Preventa) - $327.000 (Full) Norte Alta: $178.000 (Preventa) - $214.000 (Full)

$178.000 (Preventa) - $214.000 (Full) Sur Alta: $178.000 (Preventa) - $214.000 (Full)

Cabe resaltar que en los palcos el precio indicado es por el espacio completo que tiene capacidad para 10 personas.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL