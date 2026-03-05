Actor de 'Sin senos sí hay paraíso' está pagando una fortuna tras ser hospitalizado en EE. UU.

El reconocido actor colombiano Julián Beltrán, recordado por su trabajo en producciones como 'Tu voz estéreo' y 'Sin senos sí hay paraíso' vive actualmente un drama que trasciende la ficción. Lo que comenzó como un viaje de descanso y reencuentro familiar en Los Ángeles, California, terminó convirtiéndose en una crisis económica que hoy lo tiene "ahogado en deuda" luego de pasar por una emergencia médica en los Estados Unidos.



¿Qué le pasó al actor en Estados Unidos?

El 24 de diciembre de 2025, mientras Beltrán se preparaba para celebrar la Nochebuena junto a sus hijos y amigos, un dolor punzante interrumpió sus planes. "Recuerdo que estábamos en la barbería alistándonos y empecé a sentir ese dolorcito ahí raro, como debajo de la costilla. Pensé que era porque de pronto me había hecho daño algo que había comido o tal vez algo muy picante".

Como el dolor no desapareció, sino que se intensificó, el actor colombiano decidió ir por urgencias a un centro médico local, sabiendo que la atención médica en Estados Unidos para un extranjero es sumamente costosa. Cuando recibió el diagnóstico no hubo momento para pensar en el dinero, pues realmente su vesícula estaba severamente inflamada y llena de cálculos.

Según el actor, el tema económico no se tocó inicialmente debido a la gravedad de la urgencia, aunque el amigo que los estaba alojando sí le advirtió sobre lo que podría pasar después.



Julián Beltrán describió a La Red su paso por la clínica estadounidense como una experiencia agridulce. Por un lado, quedó impresionado por la calidad técnica y el confort de las instalaciones. "En la habitación todo súper chévere divino y toda la tecnología del mundo. La comida deliciosa, comida con menú ¿cuándo un enfermo en el hospital mirando en el menú qué quiere comer? Eso no pasa".



Al día siguiente fue operado exitosamente y, tras dos días de hospitalización, recibió el alta médica. Lo curioso de la situación fue que, hasta el momento de su salida, nadie le había mencionado el costo real de los procedimientos, lo que le permitió retirarse del centro médico con tranquilidad. Su amigo le aseguró que próximamente llegaría la respectiva factura.



¿Cuánto costó su hospitalización y cirugía?

La realidad financiera golpeó a Beltrán semanas después de su regreso a Colombia. Las primeras notificaciones llegaron a la dirección de su amigo en Los Ángeles y la sorpresa es que no fue una sola factura, fueron varias por cada concepto de la hospitalización, y todavía faltan más.

"El solo hecho de haber llegado a urgencia por un valor de 1.300 dólares como a la semana volvió a llegar otra factura también por urgencia de otros 1.300 entonces ahí ya íbamos en 2.600", detalló. Agregó que todavía faltan por llegar los cobros correspondientes a la hospitalización, la cirugía, los honorarios del cirujano, los medicamentos y la alimentación.

El actor estima que el monto total de la deuda podría ascender a una cifra abrumadora. "Eso puede estar redondeando los 15.000 dólares", detalló. La cifra superaría los 50 millones de pesos.

Lo más grave de la situación fue enterarse que ninguna de sus tarjetas de crédito contaba con el seguro médico internacional que él creía tener. Ahora, el actor busca llegar a un acuerdo de pago para evitar intereses de mora que podrían alcanzar tasas del 28% anual.

