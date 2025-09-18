Así se veía Andrea Guzmán, actriz de 'La Influencer', hace 20 años en 'Pedro, el escamoso'

'La Influencer', la nueva producción en las noches de Caracol Televisión, tiene a los televidentes pendientes de una historia de amor y con un elenco de alta calidad. Entre ellos hay varios talentos nacionales que son recordados por otras queridas producciones, como es el caso de Andrea Guzmán, quien hace más de 20 años se quedó en la memoria de los colombianos con su paso por 'Pedro, el escamoso'.



Andrea Guzmán en 'La Influencer'

En 'La Influencer', Andrea Guzmán tiene el papel de una de las villanas en la historia. La actriz le da vida al personaje de Yesenia, la madrastra de María Isabel Matallana, Maritza, la protagonista. Lo que se ha percibido en los primeros capítulos es que Yesenia no quiere a Maritza ya que ella es resultado de una infidelidad de su esposo y, luego de que la mamá de Maritza desapareciera, ella la recibió en su casa.

Durante los primeros capítulos Yesenia ha demostrado su desprecio por la joven influencer, además que no cree que las redes sociales sean realmente un trabajo exitoso. Además, enfrenta problemas económicos y consiente mucho a sus dos gemelos.



Así se veía hace 20 años Andrea Guzmán

En los primeros capítulos de 'La Influencer' Andrea Guzmán ha brillado por su talento, pero son muchos los colombianos que la recuerdan por su papel en la primera parte de 'Pedro, el escamoso', hace 20 años. Hoy en día, la actriz de 47 años, sorprende al conservar su apariencia, haciendo que parezca que no han pasado dos décadas desde que los televidentes la vieron como Yadira Pacheco, una de las hijas de Nidia Pacheco.

Con más de dos décadas de trayectoria en televisión, cine y teatro, Guzmán ha resaltado en la televisión nacional con su talento versátil y a su capacidad para interpretar personajes complejos y cercanos al público. Su salto a la popularidad llegó con su paso por 'Pedro, el escamoso', producción a la que regresó 20 años después en una segunda parte.



Desde entonces, Guzmán se consolidó como una figura constante en la televisión nacional, destacándose por su naturalidad frente a la cámara y su habilidad para moverse entre el drama y la comedia. A lo largo de su carrera, ha participado en exitosas telenovelas y series como 'Padres e Hijos', 'Las muñecas de la mafia' y 'Mentiras perfectas', demostrando su capacidad de adaptación a distintos géneros y épocas de la televisión colombiana.



¿De qué se trata 'La Influencer'?

'La Influencer' es una producción que mezcla humor, drama y romance para contar la historia de Maritza, una joven creadora de contenido que busca abrirse camino en las plataformas digitales. Su vida da un giro inesperado cuando su novio, Germen, también influencer, la traiciona y manipula, arruinando su reputación y dejando en entredicho su credibilidad. A partir de este momento debe enfrentarse a las consecuencias de esa traición pública y al reto de reconstruir su vida personal y profesional.

En medio de las adversidades, la protagonista encuentra un respiro al conocer a Salvador, dueño de una pizzería, quien se convierte en un apoyo clave para que ella descubra nuevas oportunidades. Junto a su amigo Peluche, Maritza emprende un proceso de reinvención que la lleva a enfrentar prejuicios y a explorar distintas facetas de sí misma.

Un aspecto central de la trama es que la joven sufre una condición en el habla, situación que la expone a la discriminación constante y que, lejos de detenerla, se transforma en un motor para demostrar su autenticidad en un entorno superficial y competitivo. Con un elenco que combina experiencia y frescura, 'La influencer' se presenta como un retrato de los retos actuales que enfrentan quienes buscan visibilidad en el mundo digital.

