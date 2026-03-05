Esposa de Luis Alfonso reaccionó a mensajes inapropiados que le envían sus seguidoras

Luisa Fernanda Pulgarín, la esposa del cantante colombiano Luis Alfonso, habló claro y fuerte sobre los mensajes que recibe su pareja por parte de algunas seguidoras. La mujer aseguró que entiende la admiración y que pocas veces tiene problemas con aquellas personas que hacen comentarios inapropiados.

En el mundo de las personalidades públicas, es común que sus admiradores respondan sus publicaciones o les envíen mensajes privados, en muchos de ellos halagándolos o contándoles historias. Sin embargo, son varios los famosos que han revelado que han encontrado mensajes y hasta fotos inapropiadas enviadas por sus seguidores.



¿Qué opina la esposa de Luis Alfonso de los mensajes que le envían?

A través de un live en TikTok, Pulgarín respondió la pregunta de un internauta que le cuestionó qué le parece que algunas mujeres admiren a su esposo y le hagan comentarios pasados de tono. "Que muchas mujeres admiren a mi esposo, me encanta. Cuando me dicen 'amo a tu esposo', me encanta porque por ese amor es que hemos trabajado", señaló en un principio.

La mujer dijo que no tiene problema con el cariño y admiración que Luis Alfonso recibe por parte de sus fanáticas, pues sabe que de eso se trata ser artista musical y que, al final del día, el amor de estas personas es fruto del trabajo que ella realiza junto al cantante. "Trabajamos porque lo admiren, porque lo apoyen, hasta cuando cuando pasa y le dicen 'papacito divino', listo".



Sin embargo, Luisa Fernanda Pulgarín reveló que sí se ha encontrado con mensajes o ha presenciado situaciones en las que siente que algunas mujeres sobrepasan los límites e irrespetan su relación. Indicó que detrás de las redes sociales de Luis Alfonso está ella, por lo que es la primera en leer las cosas que le escriben sus seguidores.



"A mí me llegan todos los mensajes, cuando le escriben groserías, cuando le mandan fotos obscenas, cuando lo molestan y le mandan cosas súper intensas. No hay necesidad de eso", resaltó. Pulgarín también dijo que "a mi eso no me da ninguna inseguridad, a mi no me hace perder nada, pero ustedes sí pierden mucho como mujeres al ponerse en esa postura".

Pulgarín resaltó que esta situación la ha llevado a ver diferente situaciones como la infidelidad. "A mi me da risa, yo las leo y pienso, juepucha, muchas veces los hombres no terminan siendo infieles porque son ellos los infieles, es que es absurdo. Hay mujeres que le escriben 80 o 90 mensajes diarios diciéndole 'te deseo' y va uno a ver y es una mujer espectacular que podría tener cualquier hombre".

Dentro de los mensajes directos de Luis Alfonso, su esposa reveló que ha encontrado todo tipo de mensajes, imágenes y propuestas por parte de seguidoras, algunas de ellas bastante intensas. La esposa del cantante resaltó que no tiene problemas en su matrimonio por esto, pero sí le envió un mensaje de reflexión a las mujeres que hacen ese tipo de cosas.

"Mi invitación es una. Chicas, hay que darnos nuestro valor como mujeres. Ustedes también merecen un hombre maravilloso a su lado, como mi esposo, y Dios las va a premiar con lo que tengan en su corazón", concluyó.

