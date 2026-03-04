Shakira y Beéle estrenan ‘Algo Tú’, un homenaje a la cultura barranquillera: letra de la canción

Como mucho se especuló sobre la colaboración entre Shakira y Beéle desde su anuncio y, sobre todo, desde que interpretaron un adelanto juntos en el Zócalo de la Ciudad de México, llegó el momento que sus seguidores estaban esperando, el estreno de ‘Algo Tú’ oficialmente este 4 de marzo de 2026 en plataformas como Spotify.



La poderosa dupla musical presenta un sencillo que fue además grabado en Barranquilla durante las celebraciones del Carnaval, el tema une referencias geográficas, expresiones populares y guiños a la tradición musical costeña, proyectando la esencia de la ciudad a la escena internacional con energía y orgullo.

El lanzamiento global fue fijado para el miércoles 4 de marzo y, según la publicación oficial, la canción está disponible en Colombia desde las 7:00 p.m. en plataformas de streaming como Spotify, Amazon Music y Apple Music.

Antes del estreno, ambos artistas compartieron adelantos en redes sociales que incrementaron la expectativa. Shakira escribió: “To’ lo bonito queda, queda pegao en el pecho y lo que no sirve fue, fue, fue. Algo Tú con Beéle. Qué ganas que ya sea 4 de marzo”, acompañando el mensaje con un fragmento del estribillo.



Además de las publicaciones, la primera muestra pública del sencillo se dio durante el concierto gratuito que Shakira ofreció en el Zócalo capitalino ante más de 400.000 personas. Allí se escuchó por primera vez parte del coro, despertando la euforia de los asistentes y amplificando el interés global por el lanzamiento.



Desde lo lírico, ‘Algo Tú’ construye un recorrido por símbolos y sonoridades del Caribe colombiano. La letra menciona lugares emblemáticos como el Parque Nacional Tayrona: “Una orilla de esas del Tayrona”, y rinde tributo al compositor Rafael Escalona con la línea: “Voy a hacerte una casa en el aire al laíto de la de Escalona”, evocando el clásico “La casa en el aire”.

El tema también integra referencias directas a la tradición musical costeña: “Tú y yo somos el Alegre y el Llamador, somos dos ‘Ay, hombre’ en un vallenato”, aludiendo a los tambores tradicionales y al género vallenato como parte esencial del ADN cultural de la región.

En su estructura, la canción combina metáforas románticas con expresiones propias del habla caribeña. Frases como “Tú eres que cule bombón” o el reiterado “Que fluya” imprimen el sello cotidiano y desenfadado del Caribe, confirmando una intención de ligar la propuesta en el lenguaje popular de la región.

Beéle, además de también ser barranquillero, se consolida como uno de los artistas del momento en la escena urbana y latina. Por su parte, Shakira, con una trayectoria ampliamente reconocida en la música internacional, ha deslumbrado nuevamente al mundo con su regreso a los escenarios gracias a Las Mujeres Ya No Lloran, gira con la que rompió el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa al recaudar 421,6 millones de dólares.

Con este lanzamiento, ambos no solo consolidan una colaboración que venía generando expectativa desde su anuncio, sino que vuelven a situar a Barranquilla como epicentro de inspiración artística. La unión de dos figuras que llevan con orgullo la identidad de su región a la escena internacional reafirma el peso cultural del Caribe colombiano en la música global.



Letra de 'Algo tú', de Shakira y Beéle

Quiero vivir contigo algo nuevo

Sin pensar hacia dónde me llevas

A las alturas no le tengo miedo

Porque cuando me agarra, siempre al cielo me eleva

Tú tienes, algo tú

Tú tienes, algo tú

Algo tú

Un tikiti Algo Tú

Anda en un escándalo

Así como bailas tú

Igual ya qué

Igual ya qué

Igual ya qué

Igual ya qué

Somos, dos ojos del mismo sueño,

Somos, dos ramas del mismo árbol

Vamos en la carretera

Nada en el maletero

Y a donde la vida nos lleve

Queda pegao en el pecho

Y lo que no sirve fue, fue, fue

Somos espuma de la misma ola

Una ola de la misma orilla

Una orilla de esas del Tayrona

Voy a hacerte una casa en el aire

Al laíto de la de Escalona

Como el Magdalena desemboca, yo quiero

Descansar en tu boca

Si tenemo' algo que decir, lo decimo' cantando

Y si hay que llora', entonce', lo hacemo' tomando

Tú yo somos el Alegre y el Llamador, somos dos 'Ay, hombre', en un vallenato

Que fluya

Se desborda el río

Que fluya

Sube la marea

que fluya

que fluya

Y si me critica

Que fluya

No me da ni pena

Que fluya

Yo nunca me meto

Que fluya

En la vida ajena

Que fluya

Vamos en la carretera

Nada en el maletero

Y a donde la vida nos lleve

To' lo bonito que era

Queda pegao' en el pecho

Y lo que no sirve fue, fue, fue

Tú eres que cule bombón

Tú eres que cule bombón

Tú eres que cule bombón

Tú eres que cule bombón

Y si me critican

Que fluya

No me da ni pena

Que fluya

Yo nunca me meto

Que fluya

En la vida ajena

Que fluya

Que fluya

Que fluya

Que fluya

Que fluya

Que fluya

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co