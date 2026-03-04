Shakira y Beéle estrenan ‘Algo Tú’, un homenaje a la cultura barranquillera: letra de la canción

Como mucho se especuló sobre la colaboración entre Shakira y Beéle desde su anuncio y, sobre todo, desde que interpretaron un adelanto juntos en el Zócalo de la Ciudad de México, llegó el momento que sus seguidores estaban esperando, el estreno de ‘Algo Tú’ oficialmente este 4 de marzo de 2026 en plataformas como Spotify.
La poderosa dupla musical presenta un sencillo que fue además grabado en Barranquilla durante las celebraciones del Carnaval, el tema une referencias geográficas, expresiones populares y guiños a la tradición musical costeña, proyectando la esencia de la ciudad a la escena internacional con energía y orgullo.
El lanzamiento global fue fijado para el miércoles 4 de marzo y, según la publicación oficial, la canción está disponible en Colombia desde las 7:00 p.m. en plataformas de streaming como Spotify, Amazon Music y Apple Music.
Antes del estreno, ambos artistas compartieron adelantos en redes sociales que incrementaron la expectativa. Shakira escribió: “To’ lo bonito queda, queda pegao en el pecho y lo que no sirve fue, fue, fue. Algo Tú con Beéle. Qué ganas que ya sea 4 de marzo”, acompañando el mensaje con un fragmento del estribillo.
Además de las publicaciones, la primera muestra pública del sencillo se dio durante el concierto gratuito que Shakira ofreció en el Zócalo capitalino ante más de 400.000 personas. Allí se escuchó por primera vez parte del coro, despertando la euforia de los asistentes y amplificando el interés global por el lanzamiento.
Publicidad
Desde lo lírico, ‘Algo Tú’ construye un recorrido por símbolos y sonoridades del Caribe colombiano. La letra menciona lugares emblemáticos como el Parque Nacional Tayrona: “Una orilla de esas del Tayrona”, y rinde tributo al compositor Rafael Escalona con la línea: “Voy a hacerte una casa en el aire al laíto de la de Escalona”, evocando el clásico “La casa en el aire”.
El tema también integra referencias directas a la tradición musical costeña: “Tú y yo somos el Alegre y el Llamador, somos dos ‘Ay, hombre’ en un vallenato”, aludiendo a los tambores tradicionales y al género vallenato como parte esencial del ADN cultural de la región.
Publicidad
En su estructura, la canción combina metáforas románticas con expresiones propias del habla caribeña. Frases como “Tú eres que cule bombón” o el reiterado “Que fluya” imprimen el sello cotidiano y desenfadado del Caribe, confirmando una intención de ligar la propuesta en el lenguaje popular de la región.
Beéle, además de también ser barranquillero, se consolida como uno de los artistas del momento en la escena urbana y latina. Por su parte, Shakira, con una trayectoria ampliamente reconocida en la música internacional, ha deslumbrado nuevamente al mundo con su regreso a los escenarios gracias a Las Mujeres Ya No Lloran, gira con la que rompió el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa al recaudar 421,6 millones de dólares.
Con este lanzamiento, ambos no solo consolidan una colaboración que venía generando expectativa desde su anuncio, sino que vuelven a situar a Barranquilla como epicentro de inspiración artística. La unión de dos figuras que llevan con orgullo la identidad de su región a la escena internacional reafirma el peso cultural del Caribe colombiano en la música global.
Letra de 'Algo tú', de Shakira y Beéle
Quiero vivir contigo algo nuevo
Sin pensar hacia dónde me llevas
Publicidad
A las alturas no le tengo miedo
Porque cuando me agarra, siempre al cielo me eleva
Publicidad
Tú tienes, algo tú
Tú tienes, algo tú
Algo tú
Un tikiti Algo Tú
Publicidad
Anda en un escándalo
Así como bailas tú
Publicidad
Igual ya qué
Igual ya qué
Igual ya qué
Igual ya qué
Publicidad
Somos, dos ojos del mismo sueño,
Somos, dos ramas del mismo árbol
Publicidad
Vamos en la carretera
Nada en el maletero
Y a donde la vida nos lleve
Queda pegao en el pecho
Publicidad
Y lo que no sirve fue, fue, fue
Somos espuma de la misma ola
Publicidad
Una ola de la misma orilla
Una orilla de esas del Tayrona
Voy a hacerte una casa en el aire
Al laíto de la de Escalona
Publicidad
Como el Magdalena desemboca, yo quiero
Descansar en tu boca
Publicidad
Si tenemo' algo que decir, lo decimo' cantando
Y si hay que llora', entonce', lo hacemo' tomando
Tú yo somos el Alegre y el Llamador, somos dos 'Ay, hombre', en un vallenato
Que fluya
Publicidad
Se desborda el río
Que fluya
Publicidad
Sube la marea
que fluya
que fluya
Y si me critica
Publicidad
Que fluya
No me da ni pena
Publicidad
Que fluya
Yo nunca me meto
Que fluya
En la vida ajena
Publicidad
Que fluya
Vamos en la carretera
Publicidad
Nada en el maletero
Y a donde la vida nos lleve
To' lo bonito que era
Queda pegao' en el pecho
Publicidad
Y lo que no sirve fue, fue, fue
Tú eres que cule bombón
Publicidad
Tú eres que cule bombón
Tú eres que cule bombón
Tú eres que cule bombón
Y si me critican
Publicidad
Que fluya
No me da ni pena
Publicidad
Que fluya
Yo nunca me meto
Que fluya
En la vida ajena
Publicidad
Que fluya
Que fluya
Publicidad
Que fluya
Que fluya
Que fluya
Que fluya
Publicidad
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co