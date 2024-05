¿Nueva pareja en el Desafío XX? Dos integrantes de Alpha se besaron en la piscina

En el más reciente capítulo del Desafío XX, de Caracol Televisión, los integrantes de la casa Alpha decidieron pasar un rato divertido jugando a 'Verdad o Beso' en la piscina de su casa, acompañando el momento con algunos tragos. Quienes más disfrutaron del momento fueron Santiago y Natalia, quienes aceptaron el reto de darse un beso apasionado.

Natalia, quien recientemente confesó a sus compañeros que crea contenido para adultos, y Santiago, quien llegó a la competencia luego de que un integrante del equipo morado saliera por una lesión, fueron los encargados de subir la temperatura en medio del juego al besarse ante la mirada de todos.

Los desafiantes estaban jugando con una botella y decidían si responder con la verdad a una pregunta o darle un beso a un compañero. A Dickson le tocaron los dos primeros turnos y primero confesó que desea eliminar a todas las integrantes de Beta y luego besó a Kevin en el pecho. Luego fue el turno de Natalia, quien respondió que no desearía ir con Kevin al cubo.

Cuando fue el turno de Santiago, el participante eligió el beso y sus compañeros lo retaron a besar en la boca por 10 segundos a Natalia. Ambos cumplieron el reto, en medio de la piscina y rodeados por todos, y al final fueron celebrados por su apasionado momento.

Natalia aseguró que no le gustó el beso con Santiago

Aunque en el momento del beso, tanto Natalia como Santiago parecían felices y sus compañeros llegaron a pensar que después de eso se formaría una nueva pareja en el Desafío, la participante sorprendió a sus amigas horas más tarde al confesar que no le había gustado nada. Por su parte, Santiago no habló al respecto.

En horas de la noche, las mujeres de Alpha se reunieron en la habitación y hablaron sobre lo sucedido en la piscina. Mapi tomó la iniciativa y le preguntó a Natalia qué le había parecido su beso con Santiago. "No fue bueno, no me causó nada", señaló la desafiante sorprendiendo a todas.

"Es que yo digo, parce, si tengo una vieja buena en frente, pues la beso bien y ya. Les voy a decir una cosa de pura sinceridad, Kevin tiene su novia y ahí no va a pasar nada, pero yo con él sí siento una afinidad. Me transmite más un beso esquinero con Kevin que ese beso con Santiago", concluyó la mujer.

