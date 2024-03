En Corea del Sur se condenó a una pena en suspenso de ocho meses de prisión al actor de 79 años O Yeong-su, más reconocido internacionalmente por su papel dentro de la exitosa serie de Netflix El juego del calamar. El motivo fue una conducta sexual inapropiada que el intérprete tuvo con una mujer en el año 2017.



Tras ser acusado ante las autoridades en 2022, durante esta semana, un juzgado del distrito de Suwon (sur de Seúl) determinó que, al revisar las declaraciones de la mujer víctima del acoso del actor, ha sido consistente a lo largo del proceso, por lo que es algo que "no puede inventarse".

Al considerar eso, decidió finalmente condenar al actor a ingresar a un programa para acosadores con duración de 40 horas y le impuso la pena de cárcel por ocho meses, que queda en suspenso durante dos años. Esto quiere decir que, si el actor no viola ninguna ley en ese tiempo, no tendrá que cumplir pena en prisión.

¿Por qué fue condenado el actor de El juego del calamar?

En 2022, una mujer denunció públicamente a O Yeong-su, quien ese mismo año se ganó un Globo de Oro por su actuación en la famosa serie coreana, por agredirla sexualmente en el año 2017 en medio de una gira teatral en la que ambos participaron.



El actor de 79 años abrazó y besó en la mejilla a la mujer, en contra de su voluntad, lo que constituye un tipo de acoso y conducta sexual inapropiada en Corea del Sur.

Por su parte, el actor coreano siempre negó las acusaciones en su contra. "Al ser juzgado por cosas como esta a esta edad, siento tanto dolor y agonía... Siento que toda mi vida se está desmoronando", aseguró el artista en medio del proceso.

En 2022, el caso se había desestimado por falta de pruebas, pero la mujer apeló a la decisión y el caso se reabrió hasta llegar a la determinación de ahora.

El actor, por su parte, tan solo aceptó haber tomado de la mano a la mujer en medio de la gira teatral, pero negó las demás acusaciones. Tras salir del juzgado, O Yeong-su aseguró que sus abogados apelarán la condena.