Olivia Rodrigo cerró el Festival Estéreo Picnic bajo la lluvia y con la promesa de un pronto regreso

El cierre del Festival Estéreo Picnic 2025 de Bogotá cerró su decimocuarta edición con el enérgico espectáculo de Olivia Rodrigo realizado bajo el segundo aguacero del día en la capital colombiana. A pesar de la fuerte lluvia, el público saltó, gritó y cantó con la estadounidense durante un espectáculo de hora y media en el que ella quedó sorprendida con el amor de sus fanáticos colombianos.

El show de Olivia Rodrigo en el FEP

La artista de 22 años era la más esperada del fin de semana, por lo que muchos fanáticos llegaron desde tempranas horas y aguantaron todo el día para estar al frente en su presentación, lo que implicó estar bajo la lluvia. Sin importar el cansancio, el público se entregó por completo a la joven estrella del pop, que no solo cantó y bailó, sino que también tocó la guitarra y realizó un show muy rockero.

"Parece que esta multitud quiere tener una muy buena noche. Esta es mi primera vez en Colombia, estoy muy feliz de estar acá. Esta mañana pude conocer su bonita ciudad", dijo Rodrigo ante la multitud, mientras se disponía a interpretar una de sus canciones en el piano. La cantante arrancó el concierto con mucha energía al interpretar ‘Obsessed’, que puso a saltar al público.

Foto: Colprensa

A lo largo de su show, la joven exestrella de Disney demostró la versatilidad de su repertorio llevando a los asistentes por varios estados de ánimo, desde alegría hasta momentos más nostálgicos con las interpretaciones de temas como ‘Favorite crime’ o ‘Teenage dreams’. Para el cierre, Rodrigo interpretó ‘Brutal’, ‘All-american bitch’, ‘Good 4 u’ y ‘Get him back’, con las que reivindicó la conexión con su público en una noche inolvidable para los bogotanos.

Publicidad

Además de señalar que la multitud en Bogotá era una de las mejores que ha conocido en su recorrido internacional, Olivia Rodrigo señaló que tras conocer al público colombiano "tengo ganas de regresar muy pronto". Finalmente, la cantante cerró el show diciendo: "Te amo mucho" y cerró por lo alto la edición 2025 del festival musical más importante de Colombia.

Otros momentos destacados del Estéreo Picnic

La jornada también tuvo como uno de sus platos fuertes el show de la chilena Mon Laferte , que entregó lo mejor de su repertorio con un espectáculo muy visual. "Hola Colombia, mi amor", dijo al público mientras interpretaba ‘Mi buen amor’ entre los gritos de la multitud, que cantó con mucha emoción esa y las otras canciones de su show.

Publicidad

Mon Laferte hizo en la capital colombiana un recorrido de una hora por lo mejor de su repertorio, que incluyó canciones como ‘Amárrame’ o ‘Tu falta de querer’, todo con un estilo cabaret que transportó al escenario principal del Simón Bolívar. Otro de los shows que cerró por lo alto el festival fue el de la banda australiana Empire of the sun, que presentó un espectáculo en el que los vestuarios, las imágenes y la interpretación transportaron al público al mundo de fantasía creado por la agrupación.

Empire of the sun en el Festival Estéreo Picnic - Foto: Colprensa

El vocalista del grupo, Luke Steele, se cambió varias veces de vestuario y reivindicó su estatus de estrella de rock, pues dominó la tarima, al público y puso a saltar a la multitud. Incluso rompió una guitarra que decía ’Colombia flow’. Empire of the sun interpretó, entre otros éxitos, ‘Changes’, que abrió el concierto; ‘We are the people’, que puso a bailar al público; ‘Walking on a dream’, que era la canción más esperada por multitud, y ‘Alive’, que cerró por lo alto la presentación.

La fiesta de cierre del festival también tuvo la presentación del trío australiano Rüfüs Du Sol y del canadiense Caribou, que dieron el toque fuerte de electrónica al último día. El último día tampoco se salvó de los imprevistos con los grupos, luego de las cancelaciones previas, la de Incubus el segundo día, también se canceló el show de JPEGMafia por razones desconocidas en el día de cierre. En días previos, las presentaciones de Shawn Mendes , Benson Boone, Justin Timberlake , Danny Ocean, Zedd, Beck, entre otros, fueron de las más destacadas.

Según reveló Páramo Presenta, organizadores del evento. Al cierre de esta edición del Festival Estéreo Picnic se pudo establecer que 152 mil personas disfrutaron de la decimocuarta edición. Además, anticiparon que desde ya empiezan a prepararse para el festival de 2026, con el cual celebrarán los 15 años de historia de este evento musical.

Publicidad

Con información de EFE / MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@carcoltv.com.co