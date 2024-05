Omar Geles se había descompensado durante un concierto en Miami y le recomendaron reposo

En la noche de este martes, 21 de mayo de 2024, se conoció la muerte del cantante vallenato Omar Geles a sus 57 años de edad. La noticia se da semanas después de que el artista sufriera una descompensación durante un concierto en Miami, Estados Unidos.

El pasado 27 de abril, el cantante comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho y en uno de los brazos, así que se vio obligado a suspender las presentaciones que tenía en el país norteamericano.

En aquel entonces, Erik Gerónimo, mánager de Omar Geles, mencionó que el cantante “se descompensó. Estamos terminando una gira en Estados Unidos y trasnochó, él sufre de la presión. Pero gracias a Dios está estable. Le mandaron reposo”.

En su cuenta de X, el también mánager de artistas Carlos Bloom había publicado una fotografía en donde el fallecido artista estaba posado en una camilla siendo atendido y pidió a los seguidores del cantante oraciones para su pronta recuperación.

En ese momento, Omar Geles se encontraba en una serie de conciertos en Estados Unidos y para el domingo 28 de abril iba a finalizar su gira con un show en San José, California, pero la presentación tuvo que suspenderse por indicación médica.

Días previos a la descompensación, Omar Geles anunciaba con entusiasmo su gira musical por el país del norte: “Comenzando mi carrera como cantautor en los Estados Unidos. De ante mano te doy las gracias, Dios, porque sé que no me vas a fallar y me vas a dar el éxito otra vez, como siempre lo he hecho en todo lo que emprendo. Mi gente, por experiencia propia se los digo, vale la pena amar a Dios sobre todas las cosas y poner en sus manos cada sueño. Gracias por seguirme, los amo”.

A pesar de las recomendaciones de sus médicos, al rey vallenato 1989 le ganó el amor por la música y se presentó en el concierto de Silvestre Dangond del pasado sábado 18 de mayo en el Estadio El Campín, de Bogotá.

"Por ti y tus canciones, media carrera mía está en tus manos", le manifestó Silvestre a Omar Geles, ante la presencia de miles de fanáticos.

Incluso, luego de conocerse la muerte del intérprete de Los caminos de la vida, Dangond cambió su foto de perfil de Instagram por un fondo negro, en memoria de su amigo.

