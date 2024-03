Oppenheimer: conozca al colombiano que participó en efectos especiales de la cinta

Sergio Rincón, un colombiano que se formó en el Sena, hizo parte del equipo de producción de parte de los efectos especiales de Oppenheimer, la gran ganadora de los Premios Oscar 2024.



Sergio Andrés Rincón es un diseñador gráfico santandereano que nunca le temió a un no como respuesta y siempre soñó con ver su nombre en los créditos de la gran pantalla.

“Soy una persona obstinada, soy terco, entonces básicamente tenía ese sueño y empecé a buscar la manera de hacerlo posible”, indicó Sergio.

Perseverancia y muchos años de estudio fueron la clave para lograrlo.

“Ha sido un camino de muchos años, inicié en Bucaramanga estudiando un pregrado en Diseño Gráfico y en el Sena estudié una tecnología en Animación 3D. También pude estudiar una maestría en Animación y Efectos Especiales en el exterior. Todo ese esfuerzo se ve reflejado por ver tu nombre 5 segundos en pantalla”, agregó el artista digital.

Con 35 años ha alcanzado lo que desde niño soñó y ahora se mueve en el mundo de la industria cinematográfica en Hollywood. “Era un sueño que veía muy lejano y recuerdo cuando iba al cine en Bucaramanga y me imaginaba ver mi nombre en los créditos, pero lo veía como una utopía. Ha sido un camino largo y de pequeños pasos, ese sueño que parecía imposible se convirtió en realidad”, señaló Sergio Rincón.



Participó en Wakanda Forever, Antman, The Witcher, I Am Groot, Doctor Strange y ahora la ganadora de 7 premios Oscar Oppenheimer. Y de fanático de Christopher Nolan pasó a hacer parte de una de sus más importantes películas.

Sobre su participación en la cinta, Sergio Rincón puntualizó que fue algo de lo "llenó de satisfacción y orgullo".

“Fue algo que me llenó de satisfacción y orgullo porque no me imaginé que la película iba a ser tan exitosa. Yo era fan de Cristopher Nolan desde hace mucho tiempo, entonces para mí era algo muy especial”, indicó.

Y fueron exactamente 15 tomas las que él creó para darle vida a un mundo cuántico. Fueron minutos en pantalla y 5 meses de arduo trabajo.

“Estuve haciendo composición de efectos especiales en este proyecto, entonces eran conceptos muy abstractos. Recuerdo la noche del estreno de la película, fui a verla y pues observar esas tomas en las que había trabajado por meses fue espectacular”, contó.

Sergio es la cuota colombiana en la máxima vencedora en los Premios Oscar 2024. Su pulso, exactitud y precisión hicieron que Oppenheimer ahora también tenga tintes amarillos, azules y rojos.