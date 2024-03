EN VIVO🔴 Premios Óscar 2024: estos son todos los ganadores de la ceremonia

En el teatro Dolby de Los Ángeles se entregan los Premios Óscar 2024, los galardones más importantes en la industria del cine. La ceremonia es conducida por el comediante Jimmy Kimmel y se espera que grandes cintas, directores y actores se alcen con las estatuillas, que los llevarán al Olimpo del séptimo arte.



Esta es la lista de ganadores

Mejor actriz de reparto: Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

Mejor cortometraje animado: War is over! Inspired by the music of John & Yoko

Mejor película animada: El niño y la garza

Mejor guion original: Anatomy of a fall

Mejor guion adaptado: American Fiction

Mejor maquillaje y peinado: Poor Things

Mejor diseño de producción: Poor Things

Mejor diseño de vestuario: Poor Things

Mejor película internacional: The Zone of Interest - Reino Unido

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Mejores efectos visuales: Godzilla Minus One

Mejor edición: Oppenheimer

Mejor corto documental: The Last Repair Shop

Mejor película documental: 20 Days in Mariupol

Mejor fotografía: Oppenheimer

Mejor cortometraje live-action: The Wonderful story of Henry Sugar