Padre Chucho y sus recomendaciones para Semana Santa: ayuno, oraciones y otras

Llegó la Semana Santa y muchos creyentes católicos se preparan con diferentes tradiciones para vivir esta época que por años ha sido considerada como un momento santificador y de reflexión. En diálogo con Día a Día, de Caracol Televisión, el padre Chucho hizo algunos consejos y recomendaciones para vivir estos días.

En el programa matutino el sacerdote detalló que existen diferentes maneras de vivir esta semana y que incluso quienes no están vinculados a la Iglesia católica o que no creen en Dios pueden experimentar lo especial de estos días. "Algunas personas no creen, pero llevan el mensaje del amor a sus familia, porque van de paseo o descansan en estos días y aprovechan para compartir con sus seres queridos", aseguró.

Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre Chucho, resaltó que en la Semana Santa hay cuatro formas en las que las personas pueden entrar a la presencia de Dios.

Las cuatro claves del padre Chucho para la Semana Santa

Alabanza: Según el sacerdote, para vivir de verdad la Semana Mayor es importante empezar por "reconocer las obras que Dios ha hecho para mí". Adoración: En este punto, el padre Chucho resaltó que tras reconocer sus obras, también es importante encontrarlo a Él en las diferentes acciones y bendiciones que trae el día a día, desde las más simples hasta las más grandes. Dar gracias: Luego de reconocerlo y encontrarlo, el agradecimiento será clave para vivir estos días de reflexión, siendo agradecidos por lo que se ha vivido y por lo que vendrá. Invocar el nombre: Finalmente, el clérigo aseguró que conocer el nombre de Dios como padre o como 'Yo soy, yo estoy', es ideal para alejar el mal y renovarse en la Semana Santa.

¿Hay que hacer ayuno en Semana Santa? Esto dijo el padre Chucho

Carolina Soto, presentadora de Día a Día, cuestionó al sacerdote sobre una tradición común que algunas personas realizan en estos días, el hacer ayunos dejando de comer. Aunque el sacerdote señaló que sí es bueno el ayuno, no se refirió a la comida.

"El ayuno que le agrada al Señor, realmente, es el de las malas acciones. Él te dice que el ayuno ideal es dejar la mala cara, los malos pensamientos" para estos días y en adelante, recalcó el religioso.

Oración para Semana Santa

Para el padre Chucho hay diferentes oraciones que son ideales para estos días y que los creyentes realizan a lo largo de esta semana en las celebraciones litúrgicas. Sin embargo, él tiene una favorita y recomendada para sus seguidores: el Salmo 63.

Oh Dios, tú eres mi Dios;

yo te busco intensamente.

Mi alma tiene sed de ti,

todo mi ser te anhela,

cual tierra seca, sedienta y sin agua.

Te he visto en el santuario

y he contemplado tu poder y tu gloria.

Tu gran amor es mejor que la vida,

por eso mis labios te alabarán.

Te bendeciré mientras viva

y alzando mis manos te invocaré.

Mi alma quedará satisfecha

como de un suculento banquete,

y con labios jubilosos

te alabará mi boca.

En mi lecho me acuerdo de ti;

pienso en ti en las vigilias de la noche.

A la sombra de tus alas canto de alegría,

porque tú eres mi ayuda.

Mi alma se aferra a ti,

tu mano derecha me sostiene.

Los que buscan mi muerte serán destruidos;

bajarán a las profundidades de la tierra.

Serán entregados a la espada

y acabarán devorados por los chacales.

El rey se regocijará en Dios;

todos los que invocan a Dios lo alabarán,

pero los mentirosos serán silenciados.