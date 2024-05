Paola Jara y los secretos de su belleza: ¿se ha realizado cirugías?

Paola Jara está cumpliendo 41 años este 16 de mayo y mientras los celebra con su esposo Jessi Uribe en San Andrés, la cantante cautiva a sus seguidores con su belleza. ¿Cuáles son los secretos de la apariencia de la cantante paisa?

Con 41 años, Paola Jara sigue siendo considerada una de las artistas más bellas del país, por lo que muchos se preguntan si la artista ha pasado por el cirujano para mejorar algunos aspectos de su apariencia. La paisa ha hablado varias veces sin tabú sobre su paso por el quirófano.

En entrevista con La Red, la intérprete de 'Mala mujer' reveló que a lo largo de su vida se ha sometido a algunas cirugías estéticas. Paola Jara tuvo una reducción de senos, una liposucción y una cirugía de nariz.

La cantante dio a conocer su opinión sobre las cirugías plásticas en entrevista con el programa de Caracol Televisión y señaló que "yo creo que todo lo que nos haga sentir bien, y lo que nos sume, que nos sintamos bien. Una cosa es que a los demás no les guste, pero desde que uno se sienta bien y si se puede hacer cositas".

¿Por qué se operó Paola Jara?

En cuanto a su cuerpo, una figura que suele presumir en sus publicaciones de Instagram y en medio de sus presentaciones, la cantante aseguró que se realizó una liposucción para sentirse más segura, además se cuida constantemente con ejercicio.

Sobre la reducción de senos, Jara comentó que anteriormente no se sentía cómoda con el tamaño de sus senos, por lo que decidió disminuir su talla. "Quería tener un cambio en mis prótesis y no solamente eso, sino que también descansé mucho con el tema de la espalda, me siento liviana, como más ligera".

Paola Jara agregó que antes de esa cirugía sentía que podía pasar el límite de lo 'sexy' a lo 'vulgar'. "A pesar de que me gustan las cosas ceñidas al cuerpo y de que en ocasiones muestro un poquito, no me sentía tan cómoda con el tamaño de los senos porque a veces me sentía como vulgar y una cosa es sexy y otra es vulgar. Eso me incomodaba un poquito".

En cuanto a la cirugía en su nariz, explicó que se la realizó porque una desviación en las fosas nasales. Finalmente, negó que, como muchos piensan, tenga más procedimientos en el rostro. "Jamás me he tocado los labios, ni tengo rellenos en la cara, ni pómulos ni mentón. Toda mi vida he sido cachetoncita", aseguró.

